Ce mardi après-midi, à Capbreton, les Bleus continuent de préparer le deuxième match face à l'Écosse. Dans le XV de départ qui pourrait démarrer, les cadres tricolores sont nombreux. Gabin Villiere et Paul Boudehent sont pressentis titulaires, Woki-Flament pourraient former l'attelage en deuxième ligne.

Ce mardi après-midi, les Bleus poursuivent leur première semaine de préparation dans les Landes, du côté de Capbreton où le XV de France a pris ses quartiers en rentrant d'Écosse. Une préparation qui durera jusqu'à la fin du mois d'août. Au programme du jour, et sous les yeux de Serge Blanco présent, différents ateliers et oppositions sont travaillés. Un entraînement face aux espoirs de la Section paloise, venus en partenaires d'entraînement, a lieu. Ces derniers ont d'ailleurs été dirigés par les différents membres du staff français, à l'image de Laurent Labit, qui distille ses précieux conseils aux jeunes Béarnais.

Tanga ne s'est pas entraîné

Au jeu des chasubles, la composition que l'on devine laisse entrevoir un très large retour des joueurs premiums. Du classique derrière avec Ramos, Penaud, Danty, Fickou, Ntamack, Dupont. On retrouve également le Toulonnais Gabin Villière sur l'autre aile, dont le dernier match remonte à la finale de Challenge Cup remportée face à Glasgow.

Le 8 de devant est composé d'une troisième ligne Alldritt, Ollivon et le troisième ligne rochelais Paul Boudehent, avec le numéro 6 sur le ventre, est également présent. Une deuxième ligne plutôt aérienne est alignée avec Woki et Flament. En première ligne les Toulousains Marchand et Baille sont bien là, accompagnés de leur coéquipier en club Dorian Aldegheri sur le côté droit de la mêlée, dans l'équipe qui pourrait débuter face au XV du Chardon ce samedi à Saint-Etienne.

XV de France - Paul Boudehent devrait être titulaire face à l'Écosse Rugbyrama - Pablo Ordas

Sur le banc, en ce qui concerne les avants, on retrouve Uini Atonio, Jean-Baptiste Gros et Pierre Bourgarit en talonneur. En deuxième ligne, on pourrait retrouver Bastien Chalureau et Dylan Cretin en troisième ligne. Derrière, les deux jeunes pépites tricolores qui ont brillé à Murrayfield, à savoir Émilien Gailleton et Louis Bielle-Biarrey, portent les chasubles des remplaçants. Lucu devrait selon toute logique suppléer Dupont à la mêlée. Enfin, le troisième ligne centre Yoan Tanga, titulaire lors du premier match, ne s'est pas entraîné.

Le XV de départ probable : 15. Ramos, 14.Penaud, 13. Fickou, 12. Danty, 11. Villiere, 10. Ntamack, 9. Dupont, 7. Ollivon, 8. Alldritt, 6. Boudehent, 5. Flament, 4. Woki, 3. Aldegheri, 2. Marchand, 1. Baille.

Remplaçants : 16. Bourgarit, 17. Gros, 18. Atonio, 19. Chalureau, 20. Cretin ou Tanga, 21. Lucu, 22. Gailleton, 23. Bielle-Biarrey.