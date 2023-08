Avec la sélection de Maxime Lucu en équipe de France et la lourde blessure de Yann Lesgourgues, Paul Abadie se retrouve comme le seul demi de mêlée professionnel apte de jouer avec l'UBB. En attendant l'arrivée d'un potentiel joker médical, l'ancien briviste a beaucoup de responsabilités...

La saison de Top 14 n'a même pas encore commencé que l'UBB se retrouve déjà bien embêtée. Le premier match de préparation du club girondin, face à Agen vendredi dernier, a permis de mettre en évidence un constat majeur : il y a urgence au poste de demi de mêlée. Sur la feuille de match face aux Lot-et-Garonnais, seul Paul Abadie pouvait se targuer d'être un numéro 9 avec le statut professionnel, puisque l'autre joueur couvrant le poste Antonin Marinot (19 ans), n'est encore qu'un espoir qui ne compte aucune feuille de match en pro. Les raisons de cette particularité dans l'effectif bordelo-béglais sont les suivantes : la sélection de Maxime Lucu avec le XV de France et la récente grave blessure de Yann Lesgourgues au genou.

INFO MIDOL\ud83d\udea8Énorme coup dur pour l'UBB ! Le demi de mêlée Yann Lesgourgues a quitté l’entraînement du matin, ce samedi, visiblement touché à un genou. L'entourage du joueur évoque une possible rupture des ligaments croisés...https://t.co/AfABLiNq4t — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) July 29, 2023

Alors qu'il devait donc alterner avec l'historique Lesgourgues en début de saison, Abadie est finalement contraint d'assumer seul beaucoup de responsabilités. Une grosse pression sur un nouveau venu, qui sort de deux saisons mitigées du côté de Brive, après avoir connu la relégation avec Agen. "J'envisageais toutes les possibilités en ce début de saison, nous confiait-il. Je suis déçu pour Yann et pour l'équipe qu'il se soit blessé. Je vais essayer de faire au mieux sur les matchs à jouer pour apporter à l'équipe. Je vais me préparer en conséquence."

Abadie recruté pour "son sens des responsabilités"

Face à ses anciens coéquipiers agenais à La Teste-de-Buch vendredi dernier, Abadie a plutôt été du style entreprenant, portant plusieurs fois la balle pour créer de l'incertitude. Malgré la défaite, il a plutôt semblé en jambe et connecté à ses coéquipiers. Signe que son intégration à l'UBB s'est bien déroulée. L'intéressé corroborait : "Bordeaux-Bègles a un groupe formidable. Tout le monde en parlait de l'extérieur et c'est la vision que j'en avais. Il y a de bons mecs et ça bosse dur. C'est pour cela que je ne comprends pas trop la contre-performance contre Agen." Ambitieux, Abadie va avoir besoin de trouver de la confiance avant de prendre beaucoup de responsabilités cette saison, notamment lors des trois premières journées face au Racing 92, Castres et Toulouse.

Arrivé cet été en Gironde, Yannick Bru dit avoir progressé et a conscience du défi qui l'attend à l'UBB \ud83d\udde3\ufe0fhttps://t.co/LkxvhtrwOH — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) July 21, 2023

"Paul est un joueur que nous avons recruté justement pour son sens des responsabilités, il est très pro, éclairait Yannick Bru, lui aussi nouveau venu en Gironde. Il a souvent joué la monté ou le maintien, il connaît donc la pression. Je n'ai pas d'inquiétude, il faut juste que nous managions bien son physique et que nous l'épaulions avec quelqu'un de plus pour traverser cette zone de début du Top 14 sans trop de frayeurs." Ces mots sortis de la bouche du manager bordelais ne sont pas un hasard, puisque l'UBB est actuellement à la recherche d'un joker médical pour pallier l'absence de Yann Lesgourgues. L'opération est délicate si tard dans l'été, surtout que le club privilégierait un demi de mêlée JIFF.

Une pénurie en deuxième ligne aussi

"Nous attendions de voir ces matchs amicaux pour faire un bilan à froid, prendre les bonnes décisions avec les profils qui sont disponibles sur le marché, informait Bru. À ce moment de la saison, il n'y en a pas énormément puisqu'à priori, ils sont tous sous contrat. Nous y travaillons et nous allons nous réunir avec toute l'équipe et le management du club pour prendre une décision." Un renfort d'urgence est donc espéré en numéro 9, alors qu'il ne s'agit pas du seul poste ou les Bordelo-Béglais sont en difficulté. Face à Agen, le jeune Romain Gardrat était titulaire aux côtés de Kane Douglas au sein d'une deuxième ligne amputée de beaucoup de joueurs cadres. Cyril Cazeaux et Alexandre Ricard étaient touchés, Thomas Jolmès préservé, alors que Guido Petti est avec l'Argentine, qu'Adam Coleman - convoqué avec le Tonga - est au club pour soigner son épaule, et que Jandre Marais soigne sa grosse blessure au genou.

"Nous avons pas mal de bobos en ce moment. Nous savons que nous sommes un peu sur une corde raide en ce début de saison", avouait Yannick Bru. Pas forcément inquiet, le nouveau manager de l'UBB sait qu'il a déjà beaucoup de pain sur la planche.