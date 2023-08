Le deuxième ligne de Valence Romans, Florian Goumat, va recevoir l’oscar Midi Olympique le 28 août prochain. Une récompense méritée pour un joueur fidèle et irréprochable depuis 10 ans.

Tout juste de retour en Pro D2 deux ans après sa dernière saison, Valence Romans va être mis à l’honneur par votre journal. Le club de la Drôme va accueillir la cérémonie des Oscars Midi Olympique au stade Georges-Pompidou de Valence lundi 28 août prochain. Devant plusieurs centaines de personnes attendues, trois membres du Valence Romans Drôme Rugby seront honorés : Yvan Jourdan (responsable de la filière jeunes), Clément Doucet (demi d’ouverture de 22 ans licencié au club depuis longtemps) et Florian Goumat. Ce dernier sera récompensé de l’Oscar en raison de sa belle et fidèle carrière au sein du club de Valence Romans. Il est arrivé en 2013 à Romans (USRP), soit trois ans avant la fusion entre Valence et Romans, et entame sa 11 e saison dans la Drôme. "Je connais beaucoup de monde et le club est comme une famille pour moi. Je suis très bien ici et à 100 % dans le projet Damiers" confie le deuxième ligne. "Pour l’avenir du club, c’était bien de faire la fusion. Les infrastructures qu’on a aujourd’hui, très peu de clubs les ont en Pro D2. L’évolution financière et tout le travail qui est fait pour les jeunes est énorme. J’aimerai partir en laissant le club en Pro D2".

"Le travail est toujours récompensé"

La Goum, comme le surnomment ses coéquipiers, est parvenu à faire remonter les Damiers en Pro D2 au terme d’une saison accomplie. "C’était une très belle saison. En début d’année, on s’était dit qu’on voulait être champion de Nationale et on l’a fait. C’était le premier bouclier du club et c’était magnifique de finir comme ça pour Johann Authier, pour tous les joueurs, comme Alexis Armary qui était capitaine, qui sont partis. Pour eux, c’était le graal". Une belle fin de saison que n’a malheureusement pas vécue sur le terrain Florian Goumat. Auteur d’un mauvais geste à Tarbes le 8 avril dernier, le joueur a écopé d’une suspension de neuf matchs, lui faisant manquer les phases finales ainsi que le début de cette saison (les deux premières journées de Pro D2). "C’était un moment difficile pour moi de ne pas jouer les phases finales, étant donné que j’ai joué toute la saison. Mais le plus important, ce n’était pas moi, c’était l’équipe, le club. Donc, pour moi, c’était difficile, mais je ne le faisais pas voir aux autres et je restais concentré". Florian Goumat a subi une grave blessure qui aurait pu mettre un coup d’arrêt à sa carrière. Le 23 août 2019, lors du premier match de Pro D2 à Oyonnax, il se fracture le plateau tibial du genou gauche, et se rompt le ligament croisé antérieur. Saison terminée avant même d’avoir commencé. "Il y a eu des phases où c’était compliqué, j’ai eu la chance d’avoir ma famille et le club qui m’ont bien soutenu. Il faut toujours en vouloir, jamais rien lâché. Le travail est toujours récompensé. On a la chance de faire ce métier-là, on n’a pas le droit de se plaindre".