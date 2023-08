Plus de deux ans après son dernier match international, alors qu'il a connu deux graves blessures à un genou depuis, le trois-quarts centre Arthur Vincent a retrouvé le maillot du XV de France, ce samedi à Murrayfield. S'il est évidemment frustré de la défaite des Bleus en Ecosse, il a forcément vécu un moment particulier quand il est entré en deuxième mi-temps...

C'était votre retour, après presque onze mois d'absence. Qu'avez-vous ressenti ?

Beaucoup de bonheur à titre personnel. J'étais très content de pouvoir enfin refouler les terrains. C'est ce que je vais retenir individuellement. Mais, comme tout le monde, je ne suis pas forcément satisfait du match, avec cette défaite.

Vous saviez-vous susceptible d'entrer assez tôt en deuxième mi-temps ?

C'est notre rôle, tout peut arriver. Cela peut être malheureusement sur des blessures. C'est le job des finisseurs, il faut être prêt à tout moment. Je ne savais pas comment cela allait se passer, quand on aurait l'opportunité d'entrer. À la mi-temps, on a eu droit à un discours, avec un point stratégique par rapport à notre rôle.

Vous n'aviez plus porté ce maillot de l'équipe de France depuis plus de deux ans...

C'est particulier. Mais très vite, je me suis fondu dans le collectif. Il y avait un match international à jouer, avec ce maillot bleu. On oublie donc le côté personnel... Même s'il faut apprécier, savoir être un peu égoïste et profiter de ces instants qui sont rares et importants. Reprendre de cette manière est génial.

\ud83c\udff4??????\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 Après une incroyable seconde période écossaise, les Bleus s'inclinent à Murrayfield pour leur premier match de préparation à la Coupe du monde 2023 ! #XVdeFrance #ECOFRA #SummerNationsSeries



\ud83d\udcf2 Le résumé du match > https://t.co/C9lnbdqU59 pic.twitter.com/TNs27KbfTF — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) August 5, 2023

Avez-vous eu des craintes sur le terrain ou est-ce derrière vous désormais ?

J'avais besoin de cette reprise, de retrouver le terrain. Tant que tu n'as pas connu un match... Tu as beau faire tous les entraînements du monde, ça te manque. Cela commençait à faire long. Je suis content et j'espère que c'est définitivement derrière moi, que je vais pouvoir continuer à travailler et à apporter au maximum à ce groupe.

Vous êtes entré en jeu dans une période difficile pour le XV de France en deuxième mi-temps...

Oui, c'était un moment important, avec un essai refusé pour les Ecossais. Puis on a fini par en prendre un derrière. C'était à nous d'apporter cette fraîcheur et cette lucidité pour essayer d'aider l'équipe. C'était un temps faible pour nous et, même si on a défendu notre ligne, on a pris cet essai qui les fait revenir au score. On ne peut pas s'en satisfaire.

Quel sentiment domine alors que le XV de France a montré deux visages ?

Il y a du positif sur lequel travailler mais nous sommes des compétiteurs et ne pouvons pas nous contenter de perdre. En fin de match, nous avions la possibilité de marquer et de gagner. Il faut travailler encore, notamment dans ces zones cruciales pour marquer des points et remporter ce genre de rencontre. Malgré le positif, il existe un goût amer.

Pensez-vous que l'équipe de France, qui vient de vivre un mois de préparation très intense, a pu baisser de pied physiquement ?

Peut-être. À chaud, je ne saurais pas faire la bonne analyse mais il a forcément manqué quelque chose. Est-ce un peu de fraîcheur physique ? Je ne sais pas. Les Ecossais, dès le début de deuxième mi-temps, ont mis beaucoup de volume de jeu. On le savait mais, malheureusement, on n'a pas su y faire face.