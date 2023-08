Cité en commission par la SANZAAR pour sa charge sur le demi de mêlée sud-africain, Grant Williams, Juan Cruz Mallia écope de deux semaines de suspension. Il peut jouer la Coupe du monde avec les Pumas.

Cité ce lundi pour "infraction à la règle 9.11: les joueurs ne doivent rien faire qui soit irréfléchi ou dangereux pour les autres" lors de la rencontre face à l'Afrique du Sud samedi dernier, Juan Cruz Mallia était entendu par la commission de la SANZAAR mardi.

\ud83d\udcdd Tras el partido entre Los Pumas y Sudáfrica disputado en Johannesburgo, Juan Cruz Mallía fue sancionado por SANZAAR por dos semanas.



\u27a1\ufe0f Deberá cumplir su sanción hasta el viernes 18 de agosto inclusive. pic.twitter.com/VnhBxRGBRJ — Los Pumas (@lospumas) August 3, 2023

Après avoir pris en compte les témoignages du joueur, du sélectionneur Michael Cheika, et de l'arbitre de la rencontre Andrew Brace, la SANZAAR a décidé d'une suspension de deux semaines pour l'arrière des Pumas et du Stade toulousain. Mallia sera donc absent des terrains "jusqu'au 18 août inclus." Il ne sera donc pas aligné pour le match face à l'Afrique du Sud ce samedi, au Stade José-Amalfitani de Buenos Aires, mais pourra faire le déplacement en Espagne le 26 août prochain.

Sanction minimale

Pour rappel, le geste avait été jugé "sans faute" par M. Brace, qui n'avait donc pas sanctionné Mallia. Mais après que le sélectionneur sud-africain, Jacques Nienaber, a confié que son demi de mêlée serait absent "au moins deux semaines" pour sa convalescence, la SANZAAR avait pris le dossier en main.

La commission ayant pris en compte tous les paramètres du Processus de contact avec la tête fixé par World Rugby, en plus d'avoir entendu Michael Cheika et Andrew Brace, elle a jugé qu'une sanction de "quatre à six semaines serait disproportionnée."