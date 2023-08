Ancien sélectionneur de l'Afrique du Sud en 1999, Nick Mallett s'est exprimé sur le cas Siya Kolisi. Blessé au genou, le futur Racingman doit quoiqu'il arrive aller au Mondial, selon Mallett.

Siya Kolisi arrivera-t-il à temps pour la Coupe du monde ? Alors que le Mondial débutera le 8 septembre, toute l'Afrique du Sud espère que son capitaine iconique sera dans le groupe des champions du monde. Nick Mallett, ancien sélectionneur des Springboks en 1999, a d'ailleurs expliqué sur Planet Rugby que le flanker des Sharks devait impérativement être dans l'escouade sud-africaine, alors qu'il continue sa convalescence après une rupture des ligaments croisés.

Siya Kolisi continue de s'entraîner avec l'Afrique du Sud en espérant jouer le Mondial 2023. PA Images / Icon Sport - PA Images / Icon Sport

"Même s'il ne joue pas un match, il doit y aller comme quelqu'un qui est un leader de ce groupe, aux côtés notamment de Duane Vermeulen et Handre Pollard. 33 joueurs, c'est déjà deux joueurs de plus qu'à la Coupe du monde en 2019, donc nous pouvons nous permettre de prendre notre capitaine (Kolisi) même à partir des quarts de finale. Nous avons une société compliquée, et nous avons des cultures différentes dans l'équipe, et quand vous avez quelqu'un comme Siya Kolisi, qui est si respecté par l'équipe, vous ne pouvez pas le laisser derrière. Vous ne pouvez tout simplement pas le laisser partir, il doit y aller".

Un douloureux précédent

Nick Mallett insiste lourdement sur le cas Kolisi. En 1999, le sélectionneur des Boks avait fait le choix de se priver de son capitaine de l'époque, Gary Teichmann. "La grosse erreur, que j'ai mentionnée à plusieurs reprises, a été de ne pas l'emmener à la Coupe du monde de 1999, ce qui a fait une grande différence. Cela a affecté un certain nombre de joueurs de l'équipe qui ne jouaient pas à leur niveau normal quand il n'était pas sur le terrain, donc le leadership est quelque chose dont je ne saurais trop insister sur l'importance dans le contexte sud-africain".

Lors du Mondial 1999, les Springboks étaient tombés en demi-finale face à l'Australie (27-21), future championne du monde face au XV de France. Vingt-quatre ans plus tard, quel choix feront Jacques Nienaber et Rassie Erasmus concernant leur capitaine ?