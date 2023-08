La Roumanie, qualifiée suite à la disqualification de l'Espagne, a changé de sélectionneur cette année, avant d'échouer à la troisième place du Rugby Europe Championship. Focus ce jeudi sur la 19e nation mondiale.

C'est la Roumanie qui a bénéficié de l'élimination sur tapis vert de l'Espagne pour avoir aligné un joueur non éligible. Les Roumains étaient en effet troisièmes de l'édition 2022 du Rugby Europe Championship, juste derrière l'Espagne. Mais avec cette décision, ils prenaient la deuxième place des Espagnols et donc leur ticket pour la Coupe du monde, tandis que le Portugal pouvait passer par la case des qualifications.

La Roumanie n'avait manqué que la dernière édition de la Coupe du monde, en 2019 au Japon.

La dynamique : un nouveau sélectionneur

La Roumanie avait terminé à la deuxième place de sa poule lors du dernier Rugby Europe Championship. En demi-finale, les partenaires d'Atila Septar n'ont pas résisté à la puissance géorgienne (31-7). En match de classement, ils ont cependant battu leurs rivaux espagnols. Pas suffisant pour atténuer la déception roumaine puisque le sélectionneur Eugen Apjok, qui a pris ses fonctions en janvier dernier, avait pour ambition de remporter cette compétition.

Le capitaine : Macovei n'a rien perdu de sa motivation

Le capitaine de la sélection roumaine Mihai Macovei est un transmetteur pour les jeunes générations. Présent depuis 2006, il a vécu, en désormais plus de 100 sélections, deux Coupes du monde. Mais le troisième ligne, qui a connu le sélectionneur à Baia Mare avant de jouer à Massy puis à Colomiers, a toujours autant la grinta, même à 36 ans. "Ça va être un honneur de représenter notre pays au plus haut niveau de la compétition la plus prestigieuse, la Coupe du monde. Pour chaque joueur qui y participe, c'est un rêve qui se réalise parce que tu travailles pour ça."

La pépite : Taylor Gontineac a de qui tenir

Il a marqué six essais sur les trois journées du Rugby Europe Championship. Positionné au premier centre, Taylor Gontineac, élu parmi les meilleurs joueurs de la compétition, fait des dégâts avec sa sélection. Il faut dire que son patrimoine génétique parle pour lui. Son père Roméo a porté 76 fois le maillot de la Roumanie entre 1995 et 2008, et a inscrit 68 points. Après avoir passé douze ans en tant que joueur au Stade aurillacois, il prend en mains les espoirs, avant de devenir manager des seniors. Et c'est logiquement que tout a commencé à Aurillac pour la deuxième génération des Gontineac. Si la fille Olivia-Rose, centre elle aussi et sélectionnée avec la France U18 l'an passé, a joué tous les matchs de la saison avec la réserve de l'ASM-Romagnat, ses débuts se firent dans le club cantalien. Et pour Taylor aussi, entre 2006 et 2017.

Taylor Gontineac, centre de Rouen et de la Roumanie, aura beaucoup à apporter pendant ce Mondial Icon Sport - Hugo Pfeiffer

Ses qualités lui permettent d'être débauché par Clermont. Trop jeune pour percer en Top 14, il fait néanmoins ses premiers pas avec la Roumanie, avant de rejoindre Rouen pour prendre de l'envergure en sélection et en devenir un joueur majeur lors de cette dernière année.

À surveiller aussi, les joueurs qui ont brillé pendant le dernier Rugby Europe Championship, à savoir : le troisième ligne aile Cristian Chirica (26 ans), le numéro 8 Andre Gorin (35 ans) et le demi d'ouverture Gabrilel Pop (25 ans).

Le calendrier : les cols de haute catégorie d'emblée

La Roumanie débute sa série de matchs de préparation ce samedi contre les États-Unis (19 heures), avant de se frotter à la Géorgie et l'Italie les deux semaines suivantes.

3️⃣ zile au mai rămas până la meciul test cu @USARugby, de la București. #Stejarii continuă în forță pregătirea.



\u2139\ufe0f La finalul celor trei meciuri pe care România le va disputa în această lună, staff-ul tehnic va alege lotul final de 33 de jucători pentru RWC. #RugbyRomania pic.twitter.com/QkXpSxbNmk — Rugby Romania (@RugbyRomania) August 2, 2023

Puis, les choses sérieuses commencent avec d'emblée la première nation mondiale, l'Irlande (le 9 septembre à Bordeaux), et les tenants du titre sud-africains (le 17 septembre à Bordeaux), pour les deux premiers matchs de poule. Il y aura ensuite à Lille l'Ecosse (le 30 septembre) et enfin les Tonga (le 8 octobre). Il est très difficile de se prononcer en faveur d'une qualification roumaine en quart de finale, au vu des forces en présence. Même une troisième place est dure à imaginer. Mais le fait d'attaquer face aux épouvantails de la poule pourrait faire bénéficier aux Roumains de l'effet de surprise, les niveaux étant souvent plus proches au début d'une telle compétition.