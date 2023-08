Intéressée par le rugby aussi, l'Arabie Saoudite serait candidate pour organiser la Coupe du monde 2035

L'Arabie Saoudite n'investit pas seulement dans le football. Selon la presse britannique, le pays de la péninsule arabique devrait se porter candidat pour recevoir les Coupes du monde 2025 et 2037.

L'Arabie Saoudite défraie la chronique cet été dans le football, en recrutant ses plus grandes stars. Si Cristiano Ronaldo a rejoint le Royaume l'année passée, ce sont Kanté, Mahrez, Benzema ou encore Mané qui l'ont imité ces derniers mois. Mais l'intérêt des Saoudiens ne s'arrête pas au ballon rond. Selon nos confrères du Rugby Paper, le pays de la péninsule arabique s'apprête à faire une offre pour organiser la Coupe du monde 2035 de rugby.

La lutte s'annonce acharnée car l'Italie, le Japon et l'Angleterre se sont déjà positionnés sur cet événement et par extension sur la Coupe du monde féminine de 2037.

Pour rappel, on connaît déjà les organisateurs des quatre prochaines éditions. Les Coupes du monde 2027 et 2029 se dérouleront en Australie, tandis que les États-Unis accueilleront les deux suivantes, en 2031 et 2033.