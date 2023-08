L'hémisphère nord ouvre ce week-end le grand bal des matchs de préparation. Le pays de Galles reçoit l'Angleterre au Principality Stadium de Cardiff, ce samedi à 18h30. Découvrez la composition nommée par Warren Gatland pour défier le XV de la Rose.

Ce samedi, le pays de Galles reçoit l'Angleterre. Pour l'occasion, le sélectionneur gallois, Warren Gatland, a été le premier a dévoilé sa composition.

Un match qui restera dans les esprits pour Leigh Halfpenny. L'arrière de 34 ans signera sa 100e sélection sous les couleurs galloises. En première ligne, les piliers Keiron Assiratti et Corey Domachowski vivront leur toute première, à l'instar du centre Max Lleweyllin, d'Henry Thomas et Taine Plumtree qui démarrent tous les deux sur le banc. Le Toulonnais Dan Biggar débutera sur le banc et c'est Sam Costelow qui débutera à l'ouverture.

Le XV de départ du pays de Galles : 15. Halfpenny ; 14. Rees-Zammit, 13. North, 12. Llewellyn, 11. Dyer ; 10. Costelow, 9. Davies ; 7. Morgan (cap.), 8. Wainwright, 6. Tshiunza ; 5. Rowlands, 4. Jenkins ; 3 Assiratti, 2. Elias, 1. Domachowski.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 𝗩 𝗘𝗡𝗚𝗟𝗔𝗡𝗗 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



👊 Your Welsh side to face the English



💪 Pleidiol Wyf i'm Gwlad!#WelshRugby — Welsh Rugby Union 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@WelshRugbyUnion) August 2, 2023

Remplaçants : 16. Dee, 17. Smith, 18. Thomas, 19. Carter, 20. Plumtree, 21. Williams, 22. Biggar, 23. Grady.