Pour préparer la prochaine saison, le staff de Clermont a mis en place des "défis Vulcains" pendant trois semaines pour que les joueurs travaillent la cohésion de groupe.

À l'aube d'une nouvelle saison tant attendue, les différentes équipes du Top 14 se préparent avec des stages de cohésion, souvent délocalisés. Cette année, l'ASM a décidé de ne pas partir loin pour préparer le prochain exercice. Les trois derniers week-ends du mois de juillet, Christophe Urios et ses hommes sont allés à la rencontre de militaires ou encore d'artisans locaux qui leur ont présenté leurs différents métiers.

Les joueurs auvergnats ont commencé leurs "défis Vulcains" à Besse (63) les 15 et 16 juillet où ils se sont entraînés avant d'aller camper et de passer la journée aux côtés d'agriculteurs le dimanche. Le 22 juillet, les Clermontois ont passé une journée avec le 92ème Régiment d'Infanterie de Clermont-Ferrand. Sous les ordres des militaires, les joueurs ont effectué plusieurs défis et parcours physiques durant lesquels ils ont dû faire preuve de cohésion.

Fin de la 2ème étape des Vulcains ! \ud83c\udf0b



Merci au 92ème Régiment d’Infanterie de Clermont-Ferrand, pour leur engagement !??



\ud83d\udd1c Rendez-vous lundi pour le recap #ASMrugby #Vulcains2K23 #YellowArmy pic.twitter.com/EWebaydZpw — ASM Rugby (@ASMOfficiel) July 22, 2023

"C'est bon pour la cohésion"

Enfin, ce week-end avait lieu la troisième et dernière étape des "défis Vulcains", les Jaunards se sont rendus à Volvic (63) et dans la carrière de Pouzzolane où ils ont appris à tailler la pierre aux côtés d'artisans. Au micro de France 3 Auvergne, Benjamin Urdapiletta s'est exprimé sur l'importance de cette journée : "Ça fait du bien de passer des bons moments comme ça avec les autres joueurs en dehors du terrain, c'est bon pour la cohésion."

\ud83d\udea8VULCAINS - ÉTAPE 3\ud83d\udea8



\u27a1\ufe0f Rendez-vous 9h00

\ud83d\udccd1. Gare de Volvic - Rue des Besses\ud83d\udccd2. Carrière de Pouzzolane



Prêt à soutenir nos Jaunards pour cette dernière étape des Vulcains ? \ud83d\udd25#ASMrugby #Vulcains2K23 #YellowArmy pic.twitter.com/L5M2QUjuwx — ASM Rugby (@ASMOfficiel) July 29, 2023

Pour finir ces trois journées de cohésion, les joueurs auvergnats ont donné rendez-vous à leurs supporters dans la salle de spectacle de la coopérative de mai, à Clermont. Ils ont partagé un moment avec eux dans l'humour, la bonne humeur et une ambiance festive rythmé par des pièces de théâtre et autres chants improvisés.

À l'issue de ces trois week-ends, Christophe Urios et ses joueurs vont pouvoir se pencher sur deux matchs amicaux qui les attendent : le 4 août contre Nevers et le 11 août contre Oyonnax à Issoire (63). Un adversaire que Clermont ira défier une semaine plus tard à Charles-Mathon pour la première journée de Top 14.