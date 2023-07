Avec plus de 100 sélections avec l’Australie, Rob Simmons est arrivé à Clermont pour apporter son expérience internationale et sa science de la conquête. Comme tout un club, il espère amener l’ASM en haut du championnat.

Qu’est-ce qui vous a convaincu de rejoindre Clermont ?

J’avais un grand ami qui a joué ici jusqu’en 2020, Sitaleki Timani. J’ai regardé plusieurs de ses matchs sous les couleurs de l’ASM et j’ai toujours perçu Clermont comme une énorme équipe avec une ambiance incroyable à domicile, notamment lors des rencontres de Coupe d'Europe. J’ai donc discuté avec Christophe Urios pour savoir quelle vision il avait pour ce club. Et comme lui, je veux ramener Clermont à son rang naturel, en haut du championnat. C’est un défi très excitant.

Avant de vous installer en Auvergne, que saviez-vous du club ?

Je sais qu’ils ont été finalistes du Top 14 plus d’une dizaine de fois, avec également des parcours incroyables en Coupe d’Europe. C’est une équipe qui a toujours eu un pack quatre étoiles, je crois que cela fait partie de son histoire. Le public est évidemment très spécial ici et il me tarde de fouler la pelouse du stade Marcel-Michelin.

Que vous a dit Christophe Urios au moment de vos premiers échanges avec lui ?

D’apporter mon expérience, ma connaissance des touches, des mêlées et des “skills” chez les avants. L’autre point est de faire apprendre aux jeunes gars de l’effectif ses gestes semaine après semaine. Le conseil que je peux donner à ces jeunes est de toujours être prêt et de savoir que chaque moment d’une saison, ou même d’un match, compte réellement.

Comment s’est passée votre intégration à Clermont ?

C’est une intégration intéressante ! Nous avons fait les défis Vulcains (NDLR : stages de cohésion de pré-saison) en rencontrant les locaux, c’était une expérience vraiment incroyable avant de se concentrer sur le rugby. J’attends vraiment ce premier match au Michelin.

Rob Simmons est un centurion avec les Wallabies. Andre Ferreira / Icon Sport - Andre Ferreira / Icon Sport

À Clermont, vous côtoyez plusieurs joueurs australiens (Simone, Newsome, Amatosero, Fainga’a plus tard), avez-vous l’impression d’être dans une petite tribu ?

Non pas à ce point-là (rires) ! Nous sommes très amis et c’est vraiment un luxe d’être avec eux mais je veux vraiment apprendre le français très vite et m’intégrer au maximum à toute l’équipe et à la culture auvergnate. Je ne veux pas être un simple Australien qui débarque à Clermont et ne rien faire de plus.

Vous avez plus de 100 sélections avec les Wallabies. Avez-vous un œil sur les récentes performances de l’Australie en Rugby Championship ?

Il y a eu beaucoup de changements dans l’équipe, ils continuent d’apprendre ce qu’est le haut niveau international et qu’ils doivent jouer de manière plus consistante. Les Wallabies ont eu un démarrage difficile mais j’espère qu’ils vont rectifier le tir.