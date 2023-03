TRANSFERTS - Alors que Clermont cherche à redensifier son pack et plus particulièrement sa deuxième ligne, le club serait en contact avec l'international Australien Rob Simmons (106 sélections). L'actuel joueur des London Irish aurait visité les installations auvergnates, a annoncé La Montagne.

La deuxième ligne est au cœur du mercato clermontois. Dès son arrivée, le nouveau manager clermontois Christophe Urios a dû se pencher sur le chantier de la cage, puisque ce dernier cherche à redensifier un pack en manque de poids ces derniers mois. Après avoir obtenu la signature de Marcos Kremer et de Pita Gus Sowakula en troisième ligne, ainsi que celles de Faolau Fainga'a et Mohamed Haouas au talonnage et à la pile, il semble que la prochaine recrue soit un joueur de deuxième ligne. Selon les informations de La Montagne, Clermont aurait jeté son dévolu sur l'international Australien Rob Simmons (33 ans, 106 sélections).

Un remplaçant à Amatosero attendu ?

Expérimenté, celui qui a disputé trois coupes du monde avec les Wallabies joue en Angleterre, aux London Irish, depuis 2020. L'ancien des Waratahs et des Reds serait en négociations avec le club auvergnat après avoir visité les installations. Et même si Simmons était enrôlé, il semble que la deuxième ligne clermontoise ne soit pas encore complète en vue de la saison prochaine. Avec le départ quasiment acté de Miles Amatosero - dont le profil plaît au sélectionneur australien Eddie Jones - vers les Waratahs, une place serait toujours libre au poste. Ainsi, Christophe Urios lui-même aurait indiqué rechercher "un vrai numéro 5". L'ASM ciblerait donc un joueur au profil similaire à Amatosero.

Top 14 - Miles Amatosero (Clermont) Icon Sport - Icon Sport

Aussi, il faut souligner que le club auvergnat devrait ne pas compter sur Sébastien Vahaamahina la saison prochaine. Celui qui n'est plus apparu sur une pelouse depuis le 10 décembre dernier subit le contre-coup des différentes commotions cérébrales subies au cours de ces dernières années. Il pourrait d'ailleurs mettre un terme à sa carrière en fin de saison. Mais toujours selon La Montagne, la prolongation de l'Argentin Tomas Lavanini serait possible. Christophe Urios apprécierait son profil. Le chantier de la deuxième ligne est loin d'être fini à Clermont, qui doit aussi se pencher sur son recrutement chez les trois-quarts...