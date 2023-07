Les doubles champions d’Europe ont repris officiellement l’entraînement le 26 août. L'objectif est clair : performer sur les trois premières rencontres pour se donner du temps pendant la coupure du Mondial.

C’est la reprise à La Rochelle ! Après quatre semaines de vacances, joueurs et staffs se sont retrouvés à l’Apivia Parc mercredi 26 août pour la reprise officielle de la saison. Après une première partie d’année 2023 riche en émotions avec un deuxième titre de Champions Cup consécutif et une nouvelle finale de Top 14, les Maritimes avaient décidé de couper, pour se régénérer, et revenir en forme physiquement et mentalement. "On ne va pas cracher dans la soupe, on a beaucoup de chances, explique l’entraîneur des avants du club Romain Carmignani. Mais personnellement, j’avais besoin de faire autre chose. La saison a été longue, nous étions compétitifs sur les deux tableaux et nous avons disputé deux finales. C’est important d’avoir des coupures, de faire complètement autre chose, sinon tu deviens fou (sourire)." Le choix d’une reprise tardive est donc complètement assumé du côté du staff rochelais. C’est ainsi que mercredi, de Kerr-Barlow à Rhule, de Colombe à Berjon, tout ce beau monde était heureux de se retrouver, comme en témoignent les vidéos et photos publiées sur les réseaux sociaux du club. "Notre entraînement était vraiment bien, le fait de se retrouver, c’était sympa. Les mecs étaient pleins de gaz."

De nouveaux visages

Avant cette reprise officielle, le club avait pris le soin de communiquer officiellement l’effectif complet de l’exercice 2023-2024. Sept recrues y étaient annoncées : les jeunes Archer Holz (talonneur des Waratahs), et Billy Pollard (pilier droit des Brumbies), le troisième ligne international Judicaël Cancoriet, le demi de mêlée expérimenté Teddy Iribaren, l’ouvreur polyvalent Ihaia West, le puissant centre fidjien Akuila Joeli Tabualevu, et l’international anglais Jack Nowell. "On était tous très contents de se retrouver. Le staff a évolué, il y a pas mal de nouvelles têtes. Chez les joueurs aussi, nous avons une équipe complètement mixée avec la Coupe du monde, donc en tant que technicien, c’est très excitant et c’est un beau challenge."

"Oscar ? Il va falloir qu’on le protège, comme les autres"

Dans une saison marquée par la Coupe du monde en France, et donc une longue période sans Top 14, le staff rochelais s’est adapté : une rentrée plus tardive pour une préparation plus courte mais intense, dans le but de « performer sur les trois premiers matchs ». Les Rochelais profiteront de la période de trêve pour partir en stage, et travailler davantage en profondeur. Si les Maritimes ont brillé avec leur équipe titulaire la saison dernière, les jeunes ont montré qu’ils avaient le niveau notamment sur des matchs où l’encadrement avait décidé de faire tourner. Cette année, 19 jeunes ont intégré le groupe professionnel. Certains ont crevé l'écran avec les U20 champions du monde, à l’image d’Oscar Jégou, titulaire dans la troisième ligne des Bleuets. "C’est encore un jeune joueur, confie "Carmi". Le championnat du monde U20 a un super niveau avec beaucoup de vitesse, mais le Top 14 c’est cela, avec en plus les collisions à répéter, la récupération, enchaîner les matchs, se mesurer à tous les clients du meilleur championnat au monde… Oscar veut faire partie des talents de notre club, il va falloir qu’on le protège, comme les autres, pour qu’il puisse grandir au fil des années, et, on lui souhaite, qu’il devienne un titulaire au sein de notre équipe."

Les jeunes auront leur mot à dire cette saison, alors que beaucoup d’internationaux sont actuellement en pleine préparation pour la Coupe du monde. "Dans ce club-là, on a deux ou trois équipes compétitives, et avec nos jeunes on a montré qu’on pouvait maintenir le niveau. Ronan (O’Gara) a l’habitude de dire que si tu as un contrat ici, peu importe l’âge, tu mérites de jouer. On a beaucoup de chances, parce qu’on a plein de joueurs qui peuvent jouer pour l’équipe nationale, plus nos néochampions du monde."