Les livres de rugby à lire cet été : les suggestions de Rugbyrama

Rugbyrama a sélectionné pour vous quelques ouvrages pour vous plonger au cœur du rugby à l'aube de la Coupe du monde. Il y en a pour tout le monde, des plus connaisseurs aux plus néophytes et du lecteur aguerri aux plus jeunes.

"En avant le XV de France"

Ce livre de 150 pages est destiné aux plus jeunes déjà aguerris à la lecture. Dirigé par Florence Pierron-Boursot et signé Carole Coatsaliou, ce produit officiel de la Fédération française de rugby retrace l'évolution de cette équipe de France depuis la Coupe du monde au Japon en 2019. Au-delà du récit, le lecteur est plongé au plus proche du vestiaire avec de nombreux dialogues qui permettent de garder un rythme de lecture agréable et fluide. De la préparation à l'annonce de la liste jusqu'au dernier match du XV de France lors de ce Mondial, les moindres détails sont abordés sans complexité. Un récit chronologique qui permet d'amener le lecteur jusqu'à cette Coupe du monde 2023. Ce livre permet donc au plus jeunes de se plonger dans le passé proche des Bleus et de comprendre la façon dont se déroule la compétition. À la fin du récit, un quiz ainsi qu'un lexique de 5 mots sont proposés pour être incollable à l'aube de la prochaine grande échéance des hommes de Fabien Galthié.

En avant le XV de France ; Caroline Coastaliou - éditions Hugo Jeunesse

"Petit éloge du rugby"

Dans ce nouvel ouvrage, Ludovic Ninet, auteur de "L'affaire Cécillion" paru cette année, revient sur les fondamentaux de ce sport. De son rapport personnel avec le rugby à ce qui a marqué le monde ovale ces dernières années, l'ancien journaliste fait un tour d'horizon avant le Mondial. Plus qu’un simple éloge du rugby, il n'écarte pas les sujets qui fâchent : l'argent mais aussi la violence qui existe dans sa vision du rugby. Un chapitre intitulé "Rugby meurtrier" est d'ailleurs consacré aux drames qui ont marqué le rugby. Dans un style littéraire bien ficelé, Ludovic Ninet ne passe sous silence aucun sujet touchant de près le ballon ovale. 230 pages destinées aussi bien aux fins connaisseurs de ce sport qu'au plus novice en la matière.

Petit éloge du rugby ; Ludovic Ninet - éditions Frédéric Bourin

"Le XV passe à table"

Voilà un livre que l’on ne range jamais vraiment dans une bibliothèque mais que l’on garde toujours à portée de main ! Parce qu’au-delà d’être un véritable ouvrage esthétique réalisé par Philippe Toinard, c’est avant tout un recueil de bonnes recettes. Une grande qualité de photographie, des plats bien détaillés à faire chez soi, lorsque l’on invite ses amis rugbymen (ou pas). On retrouve ici l’amour de la cuisine de terroir, avec des assiettes façon madeleine de Proust, associé à des histoires sincères contées par plusieurs joueurs ayant porté le maillot frappé du coq. Les ris de veau de Garuet, la truffade de Magne, la croustade de Pelous ou encore la sole meunière d’Alldritt : 57 actuels ou ex-internationaux du XV de France dévoilent leur plat fétiche et expliquent pourquoi il l’est devenu. On vous le dit en toute sincérité : l’appétit vient en lisant !

Le XV passe à table ; Philippe Toinard - Éditions de la Martinière

"Au cœur de l'ovalie"

À quelques semaines du début de la coupe du monde, c'est un livre qu'il faut évidemment avoir sous la main pendant les deux mois de la plus belle des compétitions ! Parce qu'à cette période s'initient souvent à vos côtés de nombreux novices, qui découvrent en profondeur ce magnifique sport, et que ce livre pourrait bien servir de guide. Dans "Au Coeur de l'ovalie", de Philippe Spanghero aidé par Médéric Gasquet-Cyrus et Arnaud Richard, tout est là pour bien comprendre le lexique, disons-le sans détour, assez complexe du rugby ! Une "89", un "bras cassé", une "cuillère", un "pas de l'oie" ou encore le "rugby-champagne" : voilà des termes qui semblent flous pour quiconque n'est pas assez averti. Dans ce recueil, 150 mots et expressions sont décortiqués et expliquées par les auteurs du livre mais aussi par des grands noms qui ont fait l'histoire du rugby. Clerc, Herrero, Dussautoir, Magne ou encore, la "bête" championne du monde avec l'Afrique du Sud Tendai Mtawarira. Question experte, difficile de faire mieux !

Au cœur de l'ovalie ; Philippe Spanghero - édition Le Robert