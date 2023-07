L'ancien arbitre international Jérôme Garcès, désormais dans le staff du XV de France, a fait le point en conférence de presse sur les différentes et nombreuses actualités qui émaillent le jeu de rugby, en cet été pré-Coupe du monde. Il s'agit là de bunker, de défense scrutée par l'arbitrage et d'ouverture des espaces. Et forcément, il parle de la progression des Bleus quant à la discipline.

Sur les secteurs les plus sensibles en termes de discipline

Il l'avait déjà évoqué à l'automne 2022 lors de la tournée de novembre. Les trois secteurs qui retiennent tout particulièrement l'attention de Jérôme Garcès et du staff du XV de France sont les suivants : "Ce qui va générer le plus de fautes, c'est "space", soit les hors-jeux, "split", les rucks, et "safety", tous les jeux déloyaux. Depuis que je suis arrivé, ce sont les trois secteurs qu'on a identifiés. Au niveau international, ils représentent 80% du nombre de pénalités."

Au niveau des trois nations les plus "propres"

Et se trouve-t-on dans les standards prévus à ce niveau de la préparation ? "L'idée de départ est donc de réduire le nombre de pénalités dans ces secteurs, ce qu'on a très bien fait, poursuit le membre du staff. On est même dans une très bonne situation puisqu'on est avec l'Irlande, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. On est vraiment dans ce qu'on recherche, mais on n'a pas de manœuvre non plus. En cas de régression, on passerait derrière."

Des oppositions après le physique pour améliorer la discipline

Cette semaine, les joueurs ont travaillé de la manière suivante : trente minutes de physique suivies de trente minutes de jeu avec une opposition encadrée. Le but est de les faire évoluer dans une situation inconfortable, similaire à celle des matchs. "Avec la fatigue, les replacements sont plus difficiles car il y a de longues courses, des répétitions, cite Jérôme Garcès, évoquant l'impact de la fatigue sur les positions de hors-jeu. C'est pour ça qu'on organise les trente minutes de physique avant. De même, la phase de ruck demande nécessairement une certaine lucidité pour savoir si on peut attaquer le ballon ou pas."

Défense, touche, ballon porté... Les tendances arbitrales du moment

Laurent Labit évoquait il y a deux semaines que la prime était à l'attaque, selon les dernières directives de World Rugby, observées lors du Rugby Championship. Interrogé à ce sujet, Jérôme Garcès s'est permis d'aller plus loin : "World Rugby a fait lors des années 2021 et 2022 beaucoup de focus sur l'attaque avec les soutiens. Il était difficile de tenir le ballon pendant quatre ou cinq phases de jeu. Mais en 2023, ils se concentrent surtout sur le plaqueur et l'assistant plaqueur, et la façon dont il faut contester les ballons. Le curseur est revenu vers la défense. Ce qu'on perçoit au Rugby Championship, c'est beaucoup de sévérité sur les plaqueurs et assistants plaqueurs. Et que celui qui commet le moins de fautes gagne le match."

Jérôme Garcès est le spécialiste des questions d'arbitrage et donc de discipline au sein du staff du XV de France Icon Sport - Hugo Pfeiffer

Et les prochaines tendances concerneront les ballons portés selon le Béarnais qui était au sifflet de la finale de Coupe du monde 2019. "On est surpris du très grand nombre de touches à jouer dans ce Rugby Championship. Et qui dit touche dit maul. Et il y a beaucoup de réflexions sur les lifteurs qui viennent protéger le sauteur, sur les constructions de maul avec les lifteurs arrières plutôt que des sauteurs... Plein de choses qui se passent pour arriver à la Coupe du monde avec des idées assez claires."

Le décompte du tir au but "protège le corps arbitral"

Midi Olympique révélait ce jeudi que dès la prochaine Coupe du monde, un décompte sera fait pour chronométrer les tentatives de but. Là-dessus, ça n'est "pas une nouveauté", estime le spécialiste de la règle. Mais il développe : "Pour nos joueurs, qui sont formés à ça, puisque ça existe depuis plusieurs années en Top 14 (2016), je trouve ça très bien qu'on l'inclue au niveau international. Ça évite des discussions : "A-t-il dépassé la limite ?" Et ça protège le corps arbitral."

Sur le bunker : "On croise les doigts pour qu'on ne soit pas concerné"

Cette nouveauté, déjà en place lors du Mondial U20 et du Rugby Championship, sera appliquée pour le match amical des Bleus en Écosse le samedi 5 août. Le bunker permet à un arbitre vidéo dix minutes pour juger de la pertinence de faire passer un carton jaune en carton rouge. "C'est bien que ça arrive pour le premier match en Ecosse. On croise les doigts pour que ça ne nous concerne pas... Mais au niveau du staff, ça va nous permettre de voir comment gérer ces dix minutes-là. De mon côté, je vais pouvoir donner une réponse plus rapide à mes collègues en voyant les images : "Attention, le jaune va devenir rouge.""

Les évolutions depuis quatre ans

Aux yeux du grand public, le rugby souffre encore et toujours de l'image d'un sport trop compliqué à comprendre, la faute à des règles assez difficiles à lire quand on n'est pas un expert. Mais l'évolution de la loi est ce qui fascine Jérôme Garcès. Pour lui, cela permet de faire évoluer le jeu : "Si on prend en compte les évolutions entre les deux Coupes du monde, c'est énorme. La volonté était de retrouver les espaces sur le terrain car les défenses étaient tellement proches que plus personne ne pouvait s'exprimer. Ce qui s'est passé, c'est formidable." Sans citer le 50/22, qui avait pour but d'enlever des joueurs du premier rideau, il prend en exemple "les lignes de hors-jeu clairement identifiées à 10 mètres qui donnent des options incroyables sur les touches et sur les mêlées".