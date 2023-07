Depuis Marcoussis, où le XV de France a repris sa préparation pour la Coupe du monde, Laurent Labit a répondu à une interrogation liée à sa situation actuelle. L'entraîneur de l'attaque du XV de France sera en effet dans le staff du Stade français, dès la fin de l'aventure des Bleus au Mondial.

Il y a d'un côté les jokers Coupe du monde, et leur statut peu ordinaire dans le sport. Il y a de l'autre les joueurs actuellement avec leurs sélections pour préparer la Coupe du monde, et qui vont arriver dans des nouveaux clubs sans en avoir fait la préparation ni les premières journées. Et puis, il y a les entraîneurs occupés par la Coupe du monde à ce jour et qui ont changé de club. C'est le cas de Thibault Giroud, directeur de la performance chez les Bleus, qui va intégrer le staff de Yannick Bru à Bordeaux-Bègles, mais aussi de Karim Ghezal et Laurent Labit, qui vont entraîner le Stade français.

"On est habitué à travailler sur un double projet"

Alors quelle est la position de ces membres du staff tricolore, à quelques semaines de l'événement majeur que constitue la Coupe du monde, et ce alors que leurs futurs clubs ont repris l'entraînement depuis bientôt un mois ? L'entraîneur de l'attaque a tenu à s'exprimer assez clairement à ce sujet : "On fait comme tous les managers qui changent de clubs, tous les trois à cinq ans. Ça m'est arrivé de Castres au Racing, et avant ça de Montauban à Castres. Ça avait d'ailleurs fini sur un titre. On est habitué à travailler sur un double projet." Il enchaînait : "Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la sélection. Au club, il manque deux membres du staff mais pour beaucoup d'équipes, il manquera de nombreux joueurs. Ça va équilibrer", souriait-il.

Sur Rugbyrama, Yannick Bru était interrogé sur sa collaboration avec Thibault Giroud : "Je continue à faire un point par semaine avec Thibault Giroud, il a toutes nos datas et est au courant de tout ce qui se passe à l’UBB. Sur son temps libre, il regarde." Mais Laurent Labit, qui prolongeait sa pensée, a réfuté un quelconque investissement actuel dans les affaires du Stade français : "Le contrat démarrera à l'issue de la Coupe du monde, on espère donc le plus tard possible. Les gens actuellement au club, en qui j'ai beaucoup de confiance, gèrent le quotidien et la reprise jusqu'au 1er novembre."