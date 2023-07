Les Bleus ont poursuivi leur semaine d'entraînement au centre national du rugby à Marcoussis. Ce jeudi, beaucoup de cardio au programme et une séance de jeu qui se rapproche de plus en plus à une situation de match.

C'est l'éternelle balance que doit maintenir un staff sportif à l'heure d'une préparation à une compétition. À la fois, préparer les organismes à supporter des grosses charges de travail – d'autant plus quand on s'attend à disputer des matchs à plus de 42 minutes de temps de jeu, comme en Irlande. Et d'un autre côté, ménager les esprits qui pourraient s'user face à des exercices aussi répétitifs et éprouvants. Ce jeudi, la séance fut très musclée. "Les lundis et les jeudis, ce sont nos journées "énergétiques"", expliquait juste après Yoram Moefana. Comprenez travail de fond pour tout le monde.

Paul Willemse à l'écart lors du physique, mais bien présent pour l'opposition

Deux groupes ont été constitués : les trois-quarts, plus quelques troisième ligne les plus légers, et les avants. Et tous ont tous eu droit à des exercices de course et de répétition d'efforts qui ont laissé des traces. Dans le groupe des trois-quarts, Louis Bielle-Biarrey est apparu très en forme, de même que Baptiste Couilloud, Matthieu Jalibert et Antoine Dupont.

Ces trente minutes de "conditioning", comme le nomme le directeur de la performance Thibault Giroud, ont été succédé par trente minutes de "ball in play", un autre terme employé par le staff du XV de France. En clair, une séance d'opposition à haute intensité, lors de laquelle les deux équipes s'affrontent sans mêlée et avec beaucoup de rythme.

On a vu beaucoup de jeu d'occupation en réponse à la pluie qui s'est intensifiée en fin d'entraînement. À ce petit jeu se sont forcément illustrés Antoine Hastoy, Brice Dulin et Matthieu Jalibert, grâce à la longueur de leur jeu au pied. Sinon, on peut retenir l'interception de Matthieu Jalibert, la disponibilité de Bastien Chalureau ou encore la belle percée de Yoan Tanga bien servi par Romain Taofifenua. En fin de séance, une première touche a été lancée par Julien Marchand qui trouvait son ancien coéquipier à Toulouse Florian Verhaeghe.

À lire aussi : Reda Wardi : "Ce qu'on vit c'est beaucoup de plaisir"

D'abord sur le banc de touche, Paul Willemse a intégré le groupe pour l'opposition. Forfait pour le premier amical contre l’Écosse, François Cros est quant à lui resté au plus proche de la séance. Comme mardi, les U20 développement observaient la séance. Cependant, ils ont pu profiter ce jeudi matin d'une opposition dirigée avec leurs aînés.

Les compositions ci-dessous sont celles des équipes qui ont débuté l'opposition. Mais il y avait beaucoup de rotations de part et d'autre et à chaque temps mort.

Équipe bleue : Dulin ; Bielle-Biarrey, Gailleton, Moefana, Dumortier ; (o) Jalibert, (m) Serin ; Boudehent, Tanga, Macalou ; Chalureau, Woki ; Bamba, Bourgarit, Gros.

Équipe blanche : Jaminet ; Penaud, Fickou, Danty, Villière ; (o) Ntamack, (m) Lucu ; Ollivon, Alldritt, Cretin ; Taofifenua, Flament ; Aldegheri, Mauvaka.

Une séance d'entraînement devant 1200 personnes ce vendredi

Ce vendredi, les Bleus auront le soutien de 1200 spectateurs qui seront présents pour la séance d'entraînement à Marcoussis. Les inscriptions (gratuites) ont rapidement trouvé preneurs et la tribune sera ainsi remplie. La fédération va réitérer l'expérience la semaine prochaine.