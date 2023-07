Ce lundi 24 juillet l'ASM Clermont a donné rendez-vous à ses supporters. L'entraînement sera ouvert au public qui sera attendu à partir de 14 heures au Stade des Gravanches.

Les Auvergnats auront une nouvelle fois la possibilité d'assister à l'entraînement des Jaunards. Le rendez-vous est fixé à 14 heures ce lundi 24 juillet. C'est au Stade des Gravanches que les supporters les plus fidèles pourront se rendre pour apercevoir leurs joueurs préférés. Ceux qui seront présents auront également la possibilité de remporter deux places pour le premier match à domicile de la saison lors duquel Clermont affrontera Perpignan.

Avant de retrouver la compétition, les hommes de Christophe Urios affronteront Nevers (le 5 août) et Oyonnax (le 11 août à Issoire). En attendant les premiers matchs de préparations, ils repartiront en stage le 28 et 29 juillet ainsi que du 8 au 10 août.

La préparation des Clermontois est marquée par plusieurs défis "Vulcains" regroupant force et entraide pour faire de l'esprit d'équipe une priorité. Un type de défis dont Urios a l'habitude. "On cherche vraiment à développer la culture d'équipe qui va nous permettre d'avoir une bonne cohésion sur les matchs. Ça nous permet aussi de passer un bon moment dans une préparation qui est toujours particulière. À la fin de ces Vulcains, on a une vision du groupe différente, parce que les mecs se mélangent, et qu'ils ont envie de gagner", expliquait l'entraîneur dans les colonnes de France Bleu. La préparation de l'ASM aura en tout cas été marquée par la présence régulière des supporters.