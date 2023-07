Après deux défaites en autant de matchs, les Wallabies affronteront la Nouvelle-Zélande ce samedi. Un match où les hommes d'Eddie Jones sont forcément "outsiders" mais pas de quoi faire peur au technicien australien qui attend ce match "avec impatience" tout en sachant que son équipe est loin d'être favorite dans ce duel.

Les Australiens ne sont pas au meilleur de leur forme. Avec deux défaites dans ce Rugby Championship, le monde ovale commence à se questionner sur l'état de forme des Wallabies à l'aube de la Coupe du monde. Mais Eddie Jones, lui, ne semble pas inquiet. Il aborde même le prochain match face à la Nouvelle-Zélande "avec impatience" et semble avoir une stratégie déjà bien définie et ambitieuse : "Notre objectif est de les mettre sous pression dès le début du match et de voir comment ils gèrent la pression qui pèse sur eux, car ils n'en ont pas eu jusqu'à présent", a assuré l'entraîneur en conférence de presse. Malgré tout, Eddie Jones reste conscient du chemin qu'il reste à parcourir : "Nous avons beaucoup de choses à régler. Nous essayons de mettre au point notre meilleur plan de jeu".

Faire du statut d'outsider une force

Le sélectionneur australien apparaît confiant et sûr de ses forces en acceptant le statut d'outsider qui pourrait selon ses mots être une force : "Nous sommes en position d'outsiders mais c'est une opportunité pour nous car nous savons que si nous pouvons mettre la pression sur une équipe qui a l'étiquette de favorite, cette pression peut se retourner contre eux avec une forme de stress au sein de leur équipe et c'est notre objectif".

Pour remettre cette équipe sur pied, tous les leviers de motivations sont bons à enclencher d'autant plus avant d'affronter les All Blacks. Pour rappel les hommes de Ian Foster se sont largement imposés lors de leurs deux premiers matchs face à l'Argentine et l'Afrique du Sud. "Si vous regardez l'Australie en ce moment, personne en dehors de notre équipe ne pense que nous avons une chance de gagner, ce qui peut parfois renforcer la cohésion au sein de l'équipe, et donner un sens à ce que nous faisons", affirme le sélectionneur australien. Si une victoire face à la Nouvelle-Zélande semble difficile à imaginer, une courte défaite pourrait tout de même effacer quelques doutes à un peu plus d'un mois du Mondial.