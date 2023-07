Le sélectionneur de l'Afrique du Sud Jacques Nienaber s'est montré plein d'espoir quant à un retour de son capitaine Siya Kolisi, dès le match de préparation contre le pays de Galles le 19 août.

Blessé avec sa franchise des Sharks (rupture partielle du ligament croisé antérieur du genou droit), Siya Kolisi avait dû passer par la case opération à la fin du mois d'avril. Si le docteur des Springboks avait indiqué en mai qu'il était "trop tôt pour faire des prédictions sur la date de retour de Kolisi", le sélectionneur de l'Afrique du Sud Jacques Nienaber s'est exprimé à son sujet en fin de semaine. Le technicien a également parlé du cas Handre Pollard.

Handre Pollard s'est blessé à un mollet en demi-finale de Premiership avec Leicester SUSA / Icon Sport

En demi-finale de Premiership avec Leicester (contre Sale), il s'était blessé au mollet. "Nous ne pensions pas qu'ils pourraient être de retour pour le Rugby Championship (8-29 juillet) mais plutôt juste après, pour les matchs de préparation avec de la chance. Avec la rééducation, on commence un programme. Et s'il y a un gonflement ou une perte de mouvement quelque part, tu fais un pas en arrière, rappelle Jacques Nienaber. Mais si tout se passe bien, ils seront avec nous pour le match amical contre le pays de Galles (à Cardiff, N.D.L.R.)."

Jacques Nienaber, sélectionneur de l'Afrique du Sud, en conférence de presse pour le Rugby Championship PA Images / Icon Sport

Pour rappel, Siya Kolisi, qui va rejoindre le Racing 92, et Handre Pollard sont deux acteurs majeurs de la sélection sud-africaine, qui ont participé activement à la quête du trophée Webb-Ellis en 2019. Le premier (32 ans) est capitaine et compte 75 sélections tandis que le second est le troisième meilleur réalisateur de l'histoire des Springboks, avec 665 points en 65 sélections.