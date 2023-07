Ce samedi matin, les Fidji ont imposé leur loi face au Tonga au Churchill Park de Lautoka (36-20). Mis en confiance par une belle entame de match, les hommes de Simon Raiwalui ont vu les Tongiens revenir à moins d'un essai transformé avant de reprendre le large en fin de rencontre. Leur premier test est un succès.

Les Punjas Series Pacific Battle opposent plusieurs sélections du Pacifique à moins de deux mois de la Coupe du monde 2023 et nous ont offert un affrontement entre les Fidji et le Tonga ce samedi matin. Entre deux équipes possédant plusieurs joueurs de grand talent, la bataille fut plutôt physique et ce sont les Fidjiens qui en sont sortis vainqueurs. Les coéquipiers du capitaine Waisea Nayacalevu ont triomphé grâce notamment à une belle entame de match. Suite à un essai de pénalité, les Flying Fijians se retrouvaient en supériorité numérique avec le carton jaune du futur joueur du Stade français, Tanginoa Halaifonua. À 15 contre 14, les Fidjiens ont marqué deux nouveaux essais par Waisea Nayacalevu et Sam Matavesi.

Nayacalevu et Tuisova marqueurs

Malgré leur retard conséquent (19-0), les Tongiens parvenaient à revenir dans le match avec des essais de Siua Maile et Halaleva Fifita et une pénalité de Otumaka Mausia. Si Josua Tuisova permettait aux siens de respirer avant la pause en inscrivant le quatrième essai fidjien, les visiteurs répondaient après la pause par le biais de Kyren Taumoefolau. En fin de match finalement, les Blanc et Noir accéléraient, inscrivant d'abord une pénalité par Caleb Muntz - qui fêtait sa première titularisait à l'ouverture - puis un essai de Peni Matawalu. Le match s'achevait sur un score de 36 à 20.

Les Fidji commencent bien leur préparation pour cette fameuse Coupe du monde 2023. Ils affronteront les Samoa samedi 29 juillet lors de la deuxième journée de la compétition du Pacifique.