Absent des terrains depuis maintenant quatre ans après avoir été suspendu pour dopage, l'ancien troisième ligne du Stade français, Hendré Stassen, va rechausser les crampons. Le Sud-Africain de 25 ans va rejouer ce samedi après-midi avec le Tuks Rugby Club, l'équipe universitaire de Pretoria.

Hendré Stassen va rejouer au rugby ! Ce nom est peut-être loin de vous être familier mais il a fait la Une de l'actualité il y a quelques années. Au mois de juillet 2019, le troisième ligne sud-africain a été suspendu par l'AFLD (Agence française de lutte contre le dopage) après un contrôle inopiné à l'issue d'un déplacement à Montpellier deux mois plus tôt. Initialement suspendu à titre provisoire, il l'est finalement pour une durée de quatre ans.

Révélation de la saison 2018/2019 sous la tunique parisienne (18 matchs, 3 essais), celui qui n'était âgé que de 21 ans à l'époque a vu sa carrière stoppée en plein élan. Il était notamment international sud-africain chez les moins de 20 ans. Logiquement, il avait quitté la France quelques semaines après le verdict.

Il y a un peu plus d'un an, il s'était exprimé dans les colonnes de Midi Olympique : "Je suis rentré chez moi, à Boksburg, une petite ville située près de Pretoria. J’ai repris mes études puis intégré l’entreprise de mon père. Je m'entraîne tous les jours. Je fais d’ailleurs le même poids qu’au jour où j’ai quitté le Stade français. Mon but, c’est de redevenir pro dès juillet 2023 et d’intégrer, dans la foulée, le squad des Springboks pour la Coupe du monde en France. C’est ce rêve là qui me fait tenir."

Remplaçant avec le Tuks Rugby Club

On ne peut pas encore dire que Stassen a réussi son pari puisqu'il est encore loin du monde professionnel mais c'est un premier pas. Ce samedi, le Sud-Africain est remplaçant avec le Tuks Rugby Club, une équipe universitaire de Pretoria. Il portera le numéro 20 face à une formation nommée Centurion.

Seul celui qui réussit à lire l'avenir sait de quoi sera fait celui d'Hendré Stassen. Mais c'est une toute nouvelle carrière qui débute pour ce dernier, qui n'a plus joué de manière officielle depuis le 19 mai 2019.