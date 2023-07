De retour aux affaires et présent au stage monégasque avec le XV de France, l'ailier du RCT Gabin Villière se réjouit de sa bonne forme physique. Et principalement de sa santé pleinement retrouvée., lui qui a longtemps été blessé ces derniers mois. À quelques semaines de la Coupe du monde, il est plus proche que jamais de faire partie des 33 élus.

On se souvient de ces longs mois sans Gabin Villière et son casque rouge sur les terrains, après sa blessure puis les rechutes. Mais ce temps-là est révolu et désormais loin derrière. "Depuis deux mois, je n'ai plus de gêne, plus de douleur, je n'ai absolument plus rien donc ça fait du bien déjà de ne plus avoir l'esprit occupé à tout ça et de pouvoir me concentrer uniquement sur le rugby", se réjouit, auprès de nos confrères de l'AFP, l'un des chouchous des supporters du XV de France.

Présent au stage à Monaco, qui s'est déroulé du 3 au 14 juillet, Gabin Villière dit se sentir en pleine forme pour disputer la Coupe du monde 2023. Un potentiel retour au top après une longue absence d'abord due à une blessure à la cheville en finale de Challenge Cup contre le Lou en mai 2022, après laquelle il a été opéré. Manquant la série automnale avec le XV de France, il revient en novembre avec Toulon face à Paris et se blesse à nouveau. Avant le 6 Nations 2023, c'est à Capbreton qu'il se blesse à l'occasion d'un entraînement avec les Bleus. Depuis, il est revenu avec le RCT pour le titre en Challenge Cup face à Glasgow (43-19).

On sait pourquoi on le fait

À un peu moins de cinquante jours du début de la Coupe du monde, Gabin Villière est proche d'atteindre son objectif : celui d'être dans la liste de 33 joueurs que Fabien Galthié et son staff sélectionneront pour l'ultime épreuve. Mais avant ça, l'écrémage est intense et les places chères. Le préparateur physique Thibault Giroud a préparé un programme aux petits oignons, que les joueurs doivent poursuivre même sur leurs jours de repos avec des GPS et que le staff analysera dès le retour à Marcoussis ce lundi. Des efforts que l'ailier varois comprend et effectue, bien qu'ils soient difficiles. "Les attentes du staff sont extrêmes, énormes, et on nous demande de nous pousser dans nos retranchements. Et comme tout le monde, j'ai subi ! Mais ça nous a permis de très bien travailler. C'est dur sur le moment mais on sait pourquoi on le fait, pourquoi on se bat. Mon premier objectif, c'était déjà d'être dans ce groupe des 42. Et bien sûr je fais partie de ces joueurs qui ont envie d'aller chercher cette place (dans les 33, N.D.L.R.)".

Une place que l'originaire de Vire (Calvados) avait acquise tout au long de ses 12 sélections et qu'il compte bien garder, alors que le jeune Ethan Dumortier a pris ses marques dans ce XV de départ. "C'est l'évènement le plus prestigieux du rugby, le plus excitant, celui qui nous tient en haleine. Je n'y suis pas encore, il n'y a rien de fait, rien d'acquis, mais déjà faire partie de ce groupe, c'est un bonheur immense, une grande chance. Qui plus est de jouer en France...". Les semaines qui distancent encore ce groupe affamé du coup d'envoi de gala face aux All Blacks vont être longues. Un seul but : ne pas faire partie des 9 déçus.