Après une saison dernière compliquée avec le CO, Florent Vanverberghe a remis le bleu de chauffe il y a un peu plus de deux semaines. Le deuxième ligne castrais de 22 ans se livre sur le prochain exercice qu'il aborde avec détermination, notamment à la suite de sa non-convocation avec les Bleus pour préparer la Coupe du monde.

Comment se passent ces premières semaines d’entrainement ?

Très bien ! Nous étions tous heureux de nous retrouver après les vacances. On est rapidement rentrés dans le vif du sujet en travaillant le projet de jeu dès les premières séances. Il n’y a que du positif à en retenir.

Est-ce que la coupure prévue durant la Coupe du monde change les plans par rapport aux saisons précédentes ?

Personnellement, je n’ai pas forcément senti de changement. C’est une préparation forcément intensive, mais plutôt classique. Ensuite, c’est vrai qu’il faut rapidement être dans le bain car on est conscients que les trois premières journées de Top 14 vont énormément compter pour la suite de la saison. Aucun match n’est à galvauder. Il faudra être prêt pour être à notre meilleur niveau dès la première journée.

Quel a été le discours de Jérémy Davidson lors de votre reprise ?

Il nous a simplement dit qu’il n’y avait pas de temps à perdre. À chaque fois que nous mettons un pied sur le terrain, il faut avoir envie de progresser collectivement et individuellement. Jérémy a également insisté sur la construction du groupe et l’intégration des recrues.

Après avoir atteint la finale en 2022, le CO a joué le maintien la saison dernière pendant quelques semaines. Quels sont les réels objectifs pour cet exercice 2023/2024 ?

Je pense que les objectifs seront établis lors du stage à Saint-Lary. Mais avec la saison que l’on vient de passer, le plus important est de garder la bonne dynamique qui était la nôtre en fin de saison. Il faut essayer de valider le maintien le plus rapidement possible pour tenter de jouer le top 6 avec l’esprit tranquille.

Que vous auront appris ces derniers mois ?

Que le Top 14 est très dur… Ce n’est pas parce que tu es arrivé en finale en 2022, que la qualification est assurée pour la saison suivante. Si je dois garder une chose en tête, c'est qu’il faut ramener beaucoup plus de points de bonus. On a terminé la saison avec le même nombre de victoires de l’UBB par exemple, mais eux avaient récolté de nombreux points à droite et à gauche. C’est ce qui fait la différence à la fin.

Florent Vanverberghe a vécu quelques semaines compliquées avec le CO la saison dernière. Icon Sport

Avez-vous le sentiment que les dirigeants castrais souhaitent rajeunir l’effectif ?

Je dirais que c’est un nouveau cycle. Certains joueurs qui ont fait les belles heures du CO sont partis. Je pense notamment à Rory (Kockott), Benjamin (Urdapilleta) et Thomas (Combezou). Il reste tout de même des patrons comme Julien (Dumora) et Geoffrey (Palis). Leur objectif est d’encadrer toute cette jeunesse qui essaie de se faire une place dans le groupe.

Vous allez débuter votre quatrième saison au CO, vous considérez-vous comme un cadre du vestiaire ?

Alors déjà, j’ai bien compris la saison dernière qu’une place n’était acquise dans le quinze de départ. J’essaie simplement de rester à ma place, de ne pas trop en faire. Si j’ai quelque chose à dire, je le dis mais il y a des joueurs qui gèrent très bien le groupe. Je leur fais confiance. Je reste moi-même, tout simplement.

Après avoir été convoqué quelques fois avec les Bleus ces derniers mois, vous n’avez pas été appelé pour préparer la Coupe du monde. Est-ce une grosse déception ?

Honnêtement, je m’y attendais. Vu la saison que j’ai faite, je ne le méritais pas. J’ai forcément des regrets car j’y ai cru pendant un bon bout de temps mais ça me donne encore plus d’envie pour attaquer cette nouvelle saison avec le CO. L’équipe de France restera toujours comme un de mes plus gros objectifs.

Pourquoi estimez-vous que vous ne méritez pas votre place dans le groupe France ?

J’ai eu quelques pépins physiques mais aussi fait de mauvaises prestations, il ne faut pas se mentir. Toutes ces petites choses ont fait que ma place de titulaire à Castres a été mise en danger. Forcément, l’équipe de France s’est petit à petit éloignée. J’estime que le dernier exercice m’a énormément fait grandir.

Vous avez été champion du monde en 2019, avez-vous suivi le parcours de l’équipe de France des moins de 20 ans, sacrée une nouvelle fois en Afrique du Sud ?

Bien sûr. C’est une équipe fantastique. Ils ont créé quelque chose d’exceptionnel et des souvenirs pour la vie. J’étais avec Théo Lachaud le week-end dernier (aussi titré en 2019) et on se demandait laquelle des trois équipes championnes du monde était la plus forte, et c’est très difficile de choisir (rires). Je trouve que cette génération est très relevée, avec une magnifique troisième ligne et un capitaine qui a bien tenu son rang.