Yvan Reilhac, sans contrat à l'issue du dernier exercice pourrait rejoindre Montauban la saison prochaine. Le centre de 28 ans aurait signé un contrat d'un an avec le club de Pro D2.

Yvan Reilhac pourrait découvrir un nouveau championnat la saison prochaine. Le centre de 28 ans (1m82, 94kg), pourrait débarquer à Sapiac dans les prochains jours. Selon les informations de l'Equipe, Reilhac aurait signé un contrat d'un an avec le club montalbanais. Sans contrat à l'issue du dernier exercice, PP Lafond et son staff auraient donc sauté sur l'occasion pour renforcer leur effectif. En contrat avec Montpellier et prêté à Pau la saison dernière, le centre compte sept feuilles de match pour six titularisations dont trois en Challenge Cup. En manque de temps de jeu ces dernières années, Yvan Reilhac pourrait donc avoir l'opportunité de se relancer à Montauban.

Une première en Pro D2

S'il débarque à Sapiac, cela serait sa première expérience en Pro D2. Depuis le début de sa carrière Yvan Reilhac n'a connu que deux clubs, Montpellier et Pau qui n'ont jamais évolué dans cette division quand il en portait les couleurs. À Montauban il évoluerait aux côtés de Mathy, Galala ou encore Goggin fraîchement arrivé du Munster à l'intersaison. Pour rappel, Montauban débutera sa saison à domicile face à Valence-Romans le 18 août.