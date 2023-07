Après une décevante 12e place la saison dernière, Pau a repris l’entraînement début juillet et les Béarnais auront la volonté d’utiliser cette préparation à bon escient pour gommer quelques lacunes identifiées de leur jeu.

C’est le 3 juillet dernier que les joueurs de la Section paloise ont effectué leur rentrée au centre d’entraînement Macron, cinq semaines après leur dernier match de Top 14 face à Montpellier. Dans le Béarn, la première semaine a été exclusivement dédiée aux différents tests et bilans médicaux ou physiques, puis le rugby a été le sujet numéro un des discussions à partir du 10 juillet.

"Il n’y a pas de temps d’attente entre la semaine axée sur le physique, puis celle sur le rugby, c’est très séquencé, souligne Sébastien Piqueronies. Dès la deuxième semaine, nous avons démarré sur le projet rugby, la grande philosophie de notre jeu et les attendus de notre jeu qu’il soit offensif ou défensif. Ça va être ainsi pendant quatre semaines, qui vont nous guider jusqu’aux deux premiers matchs amicaux." Ils auront lieu face à l’Aviron bayonnais (5 août, 18h30 à Lourdes), puis Castres (11 août, 18h30 à Lacaune).

Conquête, sortie de camp, temps forts…

D’ici là, les vert et blanc vont travailler avec un objectif précis. "On veut absolument avoir de la constance sur pas mal de secteurs de jeu", indique le manager palois. Ici, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France des moins de 20 ans fait référence à la capacité de son équipe à marquer sur ses temps forts.

Il attend aussi des progrès au niveau des sorties de camp. "L’histoire de la saison dernière nous a montré que par moments, nous étions très efficaces, et d’autres fois ridicules", glisse-t-il, avant d’ajouter qu’il sera aussi particulièrement attentif à la qualité de sa conquête. "Par le jeu de notre inconsistance ou le malheur de blessures à des postes clés, nous avons vraiment souffert d’irrégularités en conquête directe, regrette le technicien. On espère vraiment avoir de la stabilité sur les touches, mêlées, ballons portés et dans la réception des coups d’envoi. On espère avoir une constance qui n’était pas le marqueur de la saison passée".

Tour de France

Si juillet s’annonce studieux du côté de Pau, les Béarnais auront aussi, pendant cette préparation, des moments de détente, où le rugby passera au second plan, même s’il n’est jamais très loin. Le 5 juillet dernier, la délégation paloise a profité du passage du Tour de France (5e étape, Pau-Laruns) pour découvrir le village départ.

"On en a profité pour challenger les garçons tous les matins sur un vote du groupe, raconte Piqueronies. Ils portent la casquette, soit du combatif, soit à pois, soit du maillot jaune, puis une petite surprise les attend en fin de préparation. Ils devraient être capables d’enfourcher les vélos."

Ce passage du Tour à Pau a aussi été une occasion pour que les joueurs de la Section puissent un peu plus s’imprégner de la culture locale, une volonté chère au manager Piqueronies. "Notre situation géographique au pied des Pyrénées est exceptionnelle. Les intersaisons d’avant, on emmenait nos joueurs en randonnée dans les vallées, on a fait le tour du Pic du Midi d’Ossau tous ensemble, on a dormi à la belle étoile. On a cette volonté de se nourrir de ce patrimoine, de cette force et de cette culture", conclut le manager vert et blanc.