Progressivement, les clubs de l'élite retrouvent le chemin de l'entraînement. Plusieurs stages et matchs amicaux sont programmés cet été. Découvrez le programme estival des clubs de Top 14.

Bayonne

Reprise : 28juin.

Stage : du 26 au 30 juillet à Loudenvielle (65).

Matchs de préparation : le 5 août contre Pau (à Lourdes) ; le 11 août contre le Stade Français.

Bordeaux-Bègles

Reprise : 11 juillet.

Stage : du 16 au 21 juillet dans les Hautes Pyrénées.

Matchs de préparation : le 4 août contre Agen (à La Teste-de-Buch) ; le 10 août contre La Rochelle (à Dax).

Castres

Reprise : 3 juillet.

Stage : du 31 juillet au 3 août à Saint-Lary (65).

Matchs de préparation : le 4 août contre Montauban (à Gaillac) ; le 11 août contre Pau (à Lacaune).

Clermont

Reprise : 10 juillet.

Stage : le 14 et 15 juillet, 21 et 22 juillet, 28 et 29 juillet, 8 au 10 août.

Matchs de préparation : le 5 août contre Nevers ; le 11 août contre Oyonnax (à Issoire).

La Rochelle

Reprise : 24 juillet.

Stage : non communiqué.

Matchs de préparation : le 10 août contre Bordeaux-Bègles (à Dax).

Lyon

Reprise : 17 juillet

Stage : du 30 juillet au 4 août à La Plagne (31).

Matchs de préparation : le 11 août contre Aurillac (à Aurillac).

Montpellier

Reprise : 10 juillet

Stage : Aucun

Matchs de préparation : le 10 août contre Toulouse (20 h 45 à Béziers).

Oyonnax

Reprise : 3 juillet.

Stage : Aucun.

Matchs de préparation : le 4 août contre Aix-en-Provence (à Saint-Claude) ; le 11 août contre Clermont (à Issoire).

Pau

Reprise : 3 juillet.

Stage : aucun.

Matchs de préparation : Le 4 août contre Bayonne (à Lourdes) ; le 11 août contre Castres (à Lacaune)

Perpignan

Reprise : 10 juillet.

Stage : du 24 au 30 juillet à Font-Romeu (66).

Matchs de préparation : le 4 août contre le Racing 92 ; le 11 août contre Toulon.

Racing 92

Reprise : 12 juillet.

Stage : Aucun.

Matchs de préparation : le 4 août contre Perpignan (à Perpignan) ; le 11 août contre Brive (à Brive).

Stade français

Reprise : 10 juillet.

Stage : Aucun.

Matchs de préparation : le 11 août contre Bayonne (à Bayonne).

Toulon

Reprise : 17 juillet.

Stage : du 6 au 11 août à Font Romeu (66).

Matchs de préparation : le 11 août contre Perpignan (à Perpignan).

Toulouse

Reprise : 17 juillet.

Stage : Aucun.

Matchs de préparation : le 4 août contre Colomiers (19 heures à Colomiers) ; le 10 août contre Montpellier (20h45 à Béziers).