Alors que la saison de Top 14 reprendra le vendredi 18 août, les quatorze clubs de l'élite ont dévoilé les tarifs d'abonnements pour l'exercice 2023/24. Parmi les abonnements les plus chers, il faudra au minimum débourser 295 euros pour assister aux treize matchs à Jean-Dauger, alors que le prix des meilleures places à Toulouse excède les 1000 euros. L'UBB propose l'abonnement le moins cher.

Le premier match de la saison 2023-24 de Top 14 opposera Bayonne et Toulouse à Jean-Dauger. Ironie du sort, il s'agit des deux clubs avec les tarifs d'abonnements les plus élevés du championnat ! Lorsque nous comparons l'ensemble des grilles tarifaires en championnat, nous remarquons que pour assister aux treize matchs de l'Aviron bayonnais cette saison il faut débourser au minimum 295 euros. C’est le plancher de prix le plus élevé du championnat. Toulouse, de son côté, propose l'abonnement lev plus élevé tout confondu. Il faut dépenser 1058 euros pour assister à l'ensemble des matchs à Ernest-Wallon la saison prochaine.

Parmi les abonnements les moins chers proposés, nous retrouvons Clermont (99 euros), Lyon (89 euros) et surtout Bordeaux-Bègles (80 euros). Pour l'ensemble des clubs, l'abonnement moyen est au final de 416,6 euros.

Voici les tarifs des abonnements pour chaque club

Bayonne

Le moins cher : 295€

Le plus cher : 860€

Bordeaux-Bègles

Le moins cher : 80€

Le plus cher : 295€

Castres

Le moins cher : 175€

Le plus cher : 640€

Clermont

Le moins cher : 99€

Le plus cher : 945€

La Rochelle

Le moins cher : 180€

Le plus cher : 710€

Lyon

Le moins cher : 89€

Le plus cher : 620€

Montpellier

Le moins cher : 130€

Le plus cher : 640€

Oyonnax

Le moins cher : 150€

Le plus cher : 620€

Pau

Le moins cher : 119€

Le plus cher : 809€

Perpignan

Le moins cher : 180€

Le plus cher : 620€

Racing 92

Le moins cher : 150€

Le plus cher : 550€

Stade français

Le moins cher : 140€

Le plus cher : 690€

Toulon

Le moins cher : 176€

Le plus cher : 518€

Toulouse

Le moins cher : 129€

Le plus cher : 1058€