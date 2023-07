À presque un mois de la reprise du championnat de Pro D2, le marché des transferts n'est pas encore terminé. À l'image de Grenoble qui vient d'officialiser le deuxième ligne samoan Brandon Nansen (29 ans).

Plus d'une semaine après son maintien dans la deuxième division du rugby français, le FC Grenoble continue de s'activer sur le marché des transferts en enregistrant une nouvelle recrue : Brandon Nansen. L'international samoan, passé par Brive ou encore le Stade français arrive en provenance de Northampton. Cette saison, il a disputé onze matchs avec les Saints. Titulaire à cinq reprises, il a inscrit son unique essai de la saison face à Newcastle le 19 novembre 2022.

Brandon Nansen, deuxième ligne Samoan, s’engage avec le FCG pour les deux prochaines saisons. Il arrive des Northampton Saints, et connaît le championnat français suite à ses contrats au Stade Français et à Brive ? pic.twitter.com/VuYVppSDQU — FC Grenoble Rugby #AllezFCG (@FCGrugby) July 15, 2023

Neuf matchs en France

Aubin Hueber, manager général du FCG, voit en sa nouvelle recrue un joueur polyvalent qui peut apporter toute son expérience au groupe : "Le rugby est un sport de combat, qui a besoin de joueurs puissants et Brandon en est un ! On recherchait un seconde ligne puissant, il nous fallait un profil comme le sien. Il est percutant, porteur de balle, il peut aussi jouer 6. C’est vraiment le profil de puissance dont on a besoin dans ce paquet d’avant, avec de l’expérience."

Les deux passages de Brandon Nansen dans l'hexagone ont été plutôt courts. Lors de la saison 2017-2018, il ne joue que quatre matchs avec le Stade français. Après deux saisons au pays de Galles chez les Dragons, il file en Corrèze mais ne joue que cinq matchs avec Brive lors de la saison 2019-2020.