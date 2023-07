State of Origin - Les Blues sauvent l'honneur dans la 3e manche face aux Maroons

Les Blues de la Nouvelle-Galles-du-Sud remportent la troisième et dernière manche du State of Origin. Mais grâce à leurs deux succès, ce sont les Maroons qui s'adjugent le State of Origin.

La Nouvelle-Galles-du-Sud a remporté ce mercredi la troisième manche du State of Origin (24-10). De quoi sauver l'honneur, après avoir perdu les deux premières manches au détriment des Maroons. Dès l'entame du match à l'Accor Stadium de Sydney, les Blues ont montré un tout autre visage en alliant rapidité et précision : trois essais inscrits et deux pénalités pour un avantage à la pause de huit points. Bradman Best, à seulement 21 ans, s'est particulièrement illustré avec un doublé. Quant à l'ailier Josh Addo-Carr, il s'est joué de deux adversaires sur son aile gauche grâce à un coup de pied par-dessus parfaitement dosé pour accomplir un essai sublime. Finishing the series in style \ud83d\udd25#ForeverBlue | @maccas pic.twitter.com/kmekENarlf — NSWBlues (@NSWBlues) July 12, 2023 Malgré tout, si les Blues ont évité le "clean sleep", soit le 3-0, le Queensland est champion pour la 28e fois de son histoire. Reuben Cotter, qui aura disputé les 80 minutes pour les Maroons, fut élu meilleur joueur de la série. Sur ce dernier match, il comptabilise 14 courses, 116 mètres parcourus et surtout 41 plaquages...