Quels sont les aspects de jeux que vous avez retravaillé après la demi-finale face à l’Angleterre ?

Au vu du match et de la première mi-temps, il fallait qu’on retravaille nos sorties de camp, notamment face au vent. Ça soufflait fort, en diagonale et de face. Avant le match, on avait choisi de jouer contre le vent, ça n’a pas été totalement maîtrisé donc c’est l’élément qu’on devait vraiment reprendre à l’entraînement.

Vous avez reconduit le même quinze de départ que contre l’Angleterre, le changement intervient sur le banc avec cinq avants et trois arrières, pourquoi ?

Ça dépend de l’adversaire et des joueurs en forme. On pense que l’Irlande va beaucoup nous presser en mettant du jeu au pied sur le terrain. On s’attend à avoir besoin d’une énergie importante, on va beaucoup courir. Il y aura aussi beaucoup de combats. On a donc fait le choix de réintégrer Arthur Mathiron, qui était blessé contre l’Angleterre. Andy Timo et les cinq autres joueurs absents de la feuille de match ont été irréprochables pendant toute la compétition, on jouera pour eux aussi samedi. On a aussi une paire de centres qui a beaucoup joué. On s’est dit que face à l’Irlande, il nous fallait vraiment un centre de métier sur le banc.