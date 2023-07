De retour dans le groupe France après de longs mois d'absence pour préparer la Coupe du monde 2023, Brice Dulin savour ces moments avec les Bleus. L'arrière de La Rochelle, auteur d'une exceptionnelle saison, sait qu'il ne lui en reste pas énormément en sélection nationale avant la fin de sa carrière. Néanmoins, il sait apprécier malgré tout cette préparation sous la chaleur.

Dans quel état d'esprit avez-vous retrouvé le groupe France après plusieurs saisons d'absence ?

Je veux simplement profiter car ce sont forcément mes derniers moments même si je joue la Coupe du monde. Je souhaite me donner les moyens d'exister dans ce groupe. D'énormes efforts ont été faits ces derniers mois, il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Le groupe est génial, le cadre est magnifique malgré la chaleur. Tout est réuni pour passer de très bons moments.

Avant le coup de téléphone du staff pour vous signaler votre convocation, y croyiez-vous encore ?

On y croit toujours un peu. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre pour être honnête mais je suis là donc c'est une bonne chose. L'objectif est de donner le maximum et on verra par la suite.

N'est-ce pas trop difficile de se mettre dans le dur physiquement après une saison très longue avec La Rochelle ?

Paradoxalement, plus ma carrière avance, plus j'aime ces périodes de pré-saison ou de préparation à la Coupe du monde comme actuellement le cas. On est tous conscients des moments difficiles qu'on va vivre mais on sait à quel point ça peut nous apporter. Alors on ne prend pas toujours du plaisir, mais il faut passer par là.

Suivez-vous le parcours de l'équipe de France des moins de 20 ans lors de la Coupe du monde U20 ?

On a eu la possibilité de regarder la demi-finale des Bleuets face à l'Angleterre. On constate avec joie qu'il y a de très bonnes générations qui arrivent. On voit de la qualité partout, que ce soit au niveau du rugby ou mental. Il y a un énorme travail qui est fait sur la formation française depuis quelques temps et ça paye. Je leur souhaite de gagner cette finale face à l'Irlande car ça va énormément compter dans leur jeune carrière.

Vois avez reçu ce lundi la visite de Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France de football, vous a-t-il donné des conseils pour gagner une Coupe du monde à domicile ?

Ils nous a fait part de toute son expérience. Très humblement, il nous a partagé ses souvenirs en tant que joueur et entraîneur tout en nous rappelant que tout partait de nous. Didier Deschamps a expliqué que la cohésion entre les joueurs et le staff est plus qu'importante et c'est à partir de ces moments-là, de ces premiers entraînement, que l'on crée des choses qui nous aideront par la suite.