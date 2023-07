La finale des moins de 20 ans sera bien diffusée en direct ce vendredi. La chaîne L'Équipe a même prévu une journée événement autour de l'affiche France - Irlande.

Beaucoup d'observateurs avaient râlé en marge de la demi-finale des Bleuets face à l'Angleterre. Ils peuvent être rassurés ! Contrairement à dimanche dernier où les moins de 20 ans n'avaient pas été diffusés en direct sur la chaîne L'Équipe, mais en différé à 21h10 avec seulement une diffusion en direct sur le site (accès gratuit) et sur L'Équipe Live, la grande finale entre la France et l'Irlande sera cette fois-ci bien en direct sur le canal 21 de la TNT, ce vendredi.

La chaîne gratuite, par la voie de son commentateur rugby Benoît Cosset et de son rédacteur en chef Marc Lias, nous a confirmé cette information, précisant que la prise d'antenne aurait lieu à 16h20 avec une diffusion de la petite finale Afrique du Sud - Angleterre (16h30), et de la grande affiche tant attendue entre la France et l'Irlande à 19 heures (heure française).

Pas de changement de programmation

Sur les réseaux sociaux ces dernières heures, les messages s'étaient multipliés pour demander à la chaîne de diffuser la finale en direct via un accès sur la télé. Dimanche, la chaîne L'Équipe avait choisi de diffuser en direct le début des Championnats du monde de para-athlétisme à la place du Crunch. Un choix qui avait fait polémique, au point de voir Jérôme Saporito - le Directeur de la chaîne - répondre directement sur son compte twitter à destination d'un internaute qui s'indignait de la programmation.

Questionnée, la chaîne nous a affirmé qu'aucun changement de programmation n'avait été décidé, et que la décision de diffuser en direct la finale des Championnats du monde des moins de 20 ans, avait été entérinée dès le début de la compétition. Concernant la diffusion de la demi-finale qui a fait grincer quelques dents, la rédaction assume la position éditoriale, et affirme qu'il était très difficile de ne pas diffuser la première journée des Championnats du monde de para-athlétisme compte tenu de leurs engagements.

Après trois victoires en phase de poules dont une démonstration face aux Baby Blacks (35-14), les Bleuets de Posolo Tuilagi et Baptiste Jauneau ont surclassé l'Angleterre grâce à une deuxième période sensationnelle. Menés 17-0 dès la 15ème minute, les joueurs de Sébastien Calvet ont rattrapé leur retard, pour finalement inscrire sept essais et s'imposer 52-31. Un score qui faisait écho à la démonstration des Bleus à Twickenham lors du dernier Tournoi (53-10). Vendredi, ils retrouveront l'Irlande pour la revanche du dernier Tournoi des 6 Nations. En février dernier, les Bleuets s'étaient inclinés de deux points face au XV du Trèfle (33-31), avant de terminer à la deuxième place et de voir les Irlandais réaliser le grand chelem. En s'imposant en finale, les jeunes Bleus pourraient remporter un troisième titre mondial consécutif et s'approcher du record des Baby Blacks entre 2008 et 2011 (quatre titres consécutifs). Pour l'Irlande, cela serait une première. Réponse vendredi aux alentours de 20h45...