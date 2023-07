Ce vendredi, la Fédération Française de Rugby et la Ligue Nationale de Rugby ont annoncé leur nouveau plan de performance de l'arbitrage pour le rugby professionnel. Une réforme qui rentrera en vigueur pour la saison 2023-2024.

C'est l'une des grandes premières décisions du nouveau comité directeur de la Fédération Française de Rugby. La FFR et la LNR se sont associées mettre en place un nouveau plan d'accompagnement, de financement et de formation des arbitres intervenant en Top 14 et Pro D2.

La FFR et la LNR lancent le plan de performance de l’arbitrage du secteur pro dès la saison 23/24 pour développer et professionnaliser l’arbitrage avec un budget supplémentaire de 2M€ chaque année financé à parité par les deux institutions



+ d'infos \ud83d\udc49 https://t.co/uORfDTGHyV pic.twitter.com/z9fZjkf8e7 — Ligue Nationale de Rugby (@LNRofficiel) July 7, 2023

Un plan de performance qui propose notamment un encadrement des arbitres de champ qui leur permettra de "dédier davantage de temps à leur préparation, intégrant notamment la formation continue, la préparation physique, l’accompagnement d’analyse vidéo et un suivi médical tout au long de l’année", "une meilleure rémunération, une revalorisation du niveau d’indemnités "jour de match" et une augmentation de la prise en charge des frais de déplacements", un meilleur cadre d'échange avec les clubs avec l'ouverture d'une plateforme en ligne et "l’instauration d’un Comité de Pilotage permanent."

Une réforme "essentielle"

Pour permettre la bonne mise en place de ces nouveautés, les deux institutions prévoient un budget supplémentaire de deux millions d'euros, entièrement dédié au plan de performance et financé à parité. Une décision jugée "essentielle" par Florien Grill, Président de la FFR.

"Les arbitres et les officiels de match sont au cœur du rugby et doivent être mieux valorisés et soutenus. Parallèlement à ce plan pour le haut niveau, la FFR va déployer un plan de recrutement et de formation de nouveaux arbitres à la base au niveau territorial. Un accent particulier doit être mis sur le recrutement féminin. Il est crucial de solidifier nos fondations tout en construisant notre toit" peut-on lire dans le communiqué officiel de la LNR.