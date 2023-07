Titulaire et impressionnant lors du dernier Tournoi des 6 Nations avec les Bleus, le deuxième ligne de Toulouse Thibaud Flament n'a bénéficié que de deux semaines de vacances, après la finale gagnée du Top 14, avant d'entamer cette préparation estivale pour la Coupe du monde à Monaco. Mais, vu l'objectif qui l'attend, cela ne semble pas le déranger.

Comment vivez-vous ce début de préparation ?

Ça se passe bien, nous sommes rassemblés depuis presque une semaine et nous sommes contents d’être ici. On travaille dur. Ça pique mais ça fait du bien (sourire). Disons qu’on bosse fort.

On sent beaucoup de joie entre vous...

Oui, vu que ça fait pas mal de temps qu’on travaille ensemble. Il y a de bonnes affinités entre nous. Tout le monde est content de se retrouver et de se préparer pour cet objectif qui arrive vite. Ça aide à passer les épreuves physiques. Nous sommes dans un beau cadre aussi.

Vous attendiez-vous à ce que ce soit aussi dur ?

Oui, on sait bien que toute préparation est déjà tendue… Alors là, pour une Coupe du monde, on se doutait que ce serait encore plus intense. Nous l’avons anticipé en amont.

Vous vous dites quoi aujourd’hui ? C’est bon, une semaine de passée ?

Non, je prends les choses comme elles viennent. C’est passé assez vite jusque-là, on découvrait l’environnement à Monaco et la façon de travailler qui diffère un peu de nos habitudes. Bon, nous sommes quand même satisfaits de pouvoir souffler ce week-end.

Vous n’avez coupé que deux semaines après la finale de Top 14...

Oui, le retour a été rapide mais je me sens bien physiquement, je suis porté par l’adrénaline et l’objectif qui arrive. Avoir eu seulement deux semaines de repos, je mets ça de côté et ça ne me dérange pas plus que ça.

Arrivez-vous à réaliser ce que vous vivez depuis trois ans ?

Je ne prends pas trop le temps de regarder en arrière. Je préfère me focaliser sur ce qui arrive et je veux juste continuer à prendre du plaisir.

Qu’est-ce qui est le plus difficile à gérer ? La chaleur ? L’intensité physique ?

C’est plutôt le fait d’avoir tout mélangé, je veux dire des entraînements très physiques en plein cagnard. Cette multiplication des facteurs, c’est dur mais on sait que ça ne va pas durer des mois et des mois. Surtout, on sait pourquoi on le fait.

Quelle a été la journée la plus dure de la semaine ?

Lundi, nous avons eu un gros entraînement physique. C’était le premier de la série, en revenant de vacances. Nous avons peut-être été un peu pris de court. Nous avons connu une séance similaire jeudi et ça s’est mieux passé.

Le Prince Albert de Monaco est venu vous voir jeudi...

Oui, il est passé à l’entraînement et nous étions contents de le voir. J’ai l’impression que lui aussi. Nous avons pu échanger un peu avec lui.

Sentez-vous déjà la pression de l’enjeu avant cette Coupe du monde ?

Pas du tout. Moi, en tout cas, je ne sens pas de pression dans le groupe par rapport aux attentes. Nous sommes plus dans la continuité de ce qu’on a fait jusque-là. Nous sommes préparés à encaisser cette pression, nous travaillons dessus depuis pas mal de temps, notamment dans les dernières journées des Tournois des 6 Nations. Nous en avons l’habitude.

Vous étiez titulaire lors du dernier Tournoi. Comment vivez-vous la concurrence ?

Je suis heureux car cela s’est bien passé durant le Tournoi pour moi, mais je suis conscient que tout est remis à zéro avec une nouvelle compétition qui arrive. Il y aura quatre matchs amicaux, puis la Coupe du monde qui va démarrer. Tout peut aller très vite dans les deux sens, donc j’essaye de faire le maximum. En tout cas, je me sens très bien dans ce groupe.

Sur quel secteur devez-vous encore progresser ?

Je pense sur le jeu sans ballon, et sur la touche même si je travaille beaucoup dessus.

Vous aviez subi une commotion fin avril et êtes revenu pour les phases avec Toulouse. Était-ce important de rejouer avant cette préparation ?

J’aurais aimé revenir un peu plus tôt, mais je n’ai pas pu. J’étais content de reprendre pour ces matchs assez importants. Cela m’a permis de rebrancher, de me remettre pleinement dans le sujet.