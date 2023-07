Le MHR a officialisé ce jeudi le recrutement de Tolu Latu (30 ans). Le talonneur international australien s'est engagé pour les deux prochaines saisons dans le club héraultais.

Après l'officialisation de Harry Williams ce mercredi au poste de pilier droit, Montpellier vient d'annoncer l'arrivée de Tolu Latu pour les deux prochaines saisons. Passé par le Stade Français, le talonneur australien avait fait son retour dans son pays natal aux Waratahs la saison dernière.

Longuement blessé cette saison, le Wallaby aux 21 sélections n'a disputé que huit matchs de Super Rugby Pacific, pour aucune titularisation. La saison prochaine, il sera en concurrence avec le Français Jérémie Maurouard (30 ans) et le Sud-Africain Brandon Paenga-Amosa (27 ans).

48 matchs de Top 14

Arrivé au Stade Français durant l'été 2019, Tolu Latu n'aura joué que 54 matchs avec le club de la capitale. Il y aura tout de même inscrit six essais et reçu huit cartons jaunes et deux cartons rouges. Sa dernière titularisation dans le championnat de France remonte au 26 mars 2022 contre Bordeaux-Bègles.