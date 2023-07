Après un transfert avorté à Montpellier, pour une blessure à l'épaule jugée "trop grave" par le club héraultais, Luke Cowan-Dickie serait très proche de Sale. Sur ses réseaux sociaux, le talonneur anglais s'est même permis une petite pique au MHR...

C'est une petite moquerie innocente mais qui fait parler les plus observateurs. Sur son compte twitter, Luke Cowan-Dickie a publié ce jeudi une photo sur laquelle on peut voir une pâtisserie salée, une bière et un bob bleu. Tout ce qu'il y a de plus banal.

I never really liked croissants anyway… pic.twitter.com/pze9bjeNUd — Luke cowan dickie (@1_Dickie) July 6, 2023

Mais la description qui accompagne le post donne tout de suite un autre sens : "Je n'ai jamais vraiment aimé les croissants de toute façon..." Les croissants, une spécialité bien française qui n'est pas sans rappeler la signature du talonneur annoncée par Montpellier en début de saison. Projet qui a finalement avorté au mois de mai dernier.

Destination Sale

Si l'on regarde de plus près les éléments de la photo, on comprend que le première ligne donne des indices au sujet de son prochain club. La pâtisserie est en fait une tarte aux rognons, spécialité de Manchester; la bière brassée elle aussi dans le Grand Manchester et le bob bleu, de la même nuance qu'un certain club de Premiership...

Selon le Times, Cowan-Dickie serait en effet en discussion avec les Sharks de Sale. Dans leur édition de ce jeudi, ils révèlent que le talonneur aurait déjà passé sa visite médicale et que son officialisation ne serait plus qu'une question de temps. Le club lui aurait proposé un contrat de deux ans. Pour information, Sale se situe dans la périphérie de Manchester.