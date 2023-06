Après l’épisode rocambolesque de sa première visite médicale qui s’était terminée au poste de police, le talonneur anglais Luke Cowan-Dickie a finalement terminé ledit examen et celui-ci n’est pas concluant. Le MHR s’est mis en piste d’un remplaçant.

L’épisode « Luke Cowan-Dickie au MHR » est terminé. Selon nos informations, le talonneur d’Exeter et du XV de la Rose (43 sélections) ne jouera pas pour le Montpellier Hérault Rugby la saison prochaine. Présent à Montpellier jeudi 4 mai dernier comme révélé par nos confrères de Midi Libre et RMC Sports, le joueur de 29 ans a fini par passer sa deuxième journée de visite médicale. Et les résultats de cette dernière ne sont pas concluants. Pour rappel, c’est l’état des cervicales du talonneur qui inquiétait le staff du MHR. Une défaillance qui se manifestait notamment par un manque de force patent dans le bras droit. La deuxième journée d’examen a donc conduit le staff du MHR à remiser au placard le contrat de deux années plus une en option que Luke Cowan-Dickie devait signer, et à briser le précontrat signé par les deux parties en décembre dernier, puisque l’Anglais a été déclaré inapte à la pratique.

Le MHR en quête d’un remplaçant, l’Australien Tolu Latu ciblé

Ceci vient donc clore le chapitre d’un transfert marqué par la polémique. Pour rappel, le talonneur des Chiefs d’Exeter devait effectuer ces deux journées de visite médicale les 18 et 19 avril derniers. Sauf que comme l’avait raconté Midi Libre, le joueur ne s’est jamais rendu au deuxième jour d’examen. Pourquoi ? Parce qu’il était encore en cellule de dégrisement, dans un poste de police de la ville où il avait passé le reste de la nuit en compagnie de son agent, avec qui il avait été interpellé aux alentours de 2 h 30 du matin à l’entrée de l’Australian Bar, une place renommée des nuits montpelliéraines. Après un passage à l’hôpital Lapeyronnie où on lui donna un certificat de non-admission, il était arrivé au commissariat vers 4 heures du matin et en était sorti à 11 h 35 le lendemain. Un comportement pour le moins déplacé que n’avait pas apprécié le staff du MHR, mais qui devait tout de même aller au bout du protocole médical.

Cette défection oblige maintenant le MHR à lui trouver un remplaçant, lequel devra avoir la même stature que Cowan-Dickie. Autant dire que les prétendants ne sont pas légion. Mais selon nos informations, le MHR serait intéressé pour enrôler le Wallaby Tolu Latu. Le talonneur de 30 ans aux 22 sélections connaît bien le rugby français puisqu’il a joué pendant trois saisons au Stade français, de 2019 à 2022. Il est actuellement aux Waratahs, mais n’y est plus titulaire. Dans tous les cas, ce poste de talonneur connaîtra du changement au MHR, puisqu’il est déjà acté que l’un des enfants du club Vincent Giudicelli évoluera la saison prochaine sous les couleurs de Bayonne, et que Jérémie Maurouard est en fin de contrat et n’a que très peu joué cette saison, avec seulement quatre apparitions pour une titularisation.