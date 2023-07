Le MHR a officialisé ce mercredi le recrutement de Harry Williams (31 ans). Le pilier international anglais s'est engagé pour les deux prochaines saisons dans le club héraultais.

Nous l'avions annoncé dans nos colonnes, c'est maintenant officiel ! Le pilier Harry Williams s'est engagé à Montpellier pour les deux prochaines saisons. Le double champion d'Angleterre avec les Chiefs d'Exeter (2017 et 2020) connaîtra son premier club français.

Le première ligne du XV de la Rose (19 sélections) n'a pas remis les pieds sur les terrains depuis début mars, suite à une blessure au genou en rencontre de championnat. Opéré au cours du mois de mars, il devrait rechausser les crampons à la mi-octobre. Chose qui n'a pas dérangé le MHR qui a quand même finalisé sa venue.

Un neuvième pilier dans l'effectif

Montpellier profite aujourd'hui de huit piliers dans son effectif. Les français Simon-Pierre Chauvac (25 ans), Grégory Fichten (32 ans) et Enzo Forletta (29 ans), ont été récemment rejoints par le biarrot Baptiste Erdocio (23 ans).

Le All Blacks Karl Tu'inukuafe (30 ans) et l'américain Titi Lamositele (28 ans) complétés jusqu'à récemment le réservoir de la première ligne. Le club a annoncé ensuite les arrivées des géorgiens Lasha Macharasvhili (24 ans, Mont-de-Marsan) et Luka Japaridze (24 ans, Brive), qui fait partie du groupe pour préparer la Coupe du monde (du 08 septembre au 28 octobre).

Le calendrier de la saison prochaine désormais officiel, on sait que le MHR débutera sa saison au GGL Stadium face au vice-champion de France rochelais.