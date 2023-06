Ce dimanche, le sélectionneur géorgien Levan Maisashvili a dressé une première liste de joueurs pour la Coupe du monde de rugby 2023. Dans celle-ci, nous retrouvons dix-huit joueurs qui évoluent en Top 14 ou en Pro D2.

À l'image de la sélection fidjienne, la Géorgie compte dans ses rangs de nombreux joueurs issus des championnats français. Ce dimanche, à l'annonce de la première liste des Lelos avant la Coupe du monde 2023, nous pouvons d'ailleurs retrouver dix-huit joueurs évoluant en Top 14 ou en Pro D2. Parmi les 39 appelés, nous pouvons noter les présences de Guram Gogichashvili (Racing 92), Luka Nioradze et Mikheil Alania (Aurillac), Beka Gigashvili (Toulon), Guiram Papidze et Beka Gorgadze (Pau), Luka Japaridze et Gela Aprasidze (Montpellier), Konstantine Mikautadze (Bayonne), Lado Chachanidze et Lasha Jaiani (Nevers), Beka Saghinadze et Davit Niniashvili (Lyon), Giorgi Tsutskiridze (Stade français), Tornike Jalagonia (Biarritz), Otar Giorgadze et Tedo Abzhandadze (Montauban), Vasil Lobzhanidze (Brive).

La Géorgie vise une bonne place

Pour rappel, la Géorgie est dans la poule C de la prochaine Coupe du monde, en compagnie de l'Australie, les Fidji, le Portugal et le pays de Galles. Les Lelos, qui avaient réussi l'exploit de battre les Gallois il y a moins d'un an, croient en leurs chances.