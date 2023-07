Le championnat de France de Top 14 a pris fin le 17 juin lors de la finale entre Toulouse et La Rochelle. Depuis, chaque club de l'élite a droit à son bilan. Avec une demi-finale arrachée au Stade français, le Racing 92 a sauvé une saison mouvementée qui ne s'est une nouvelle fois pas soldée par un titre.

Malgré une sévère défaite en demi-finale contre Toulouse, le Racing 92 a sauvé sa saison dans les dernières semaines du championnat. Tout au long de l'exercice 2022-2023, les Franciliens ont navigué entre la troisième et la huitième place. Mais au cœur de l'automne, les hommes de Laurent Travers dont signe une série de six victoires d'affilée, avec notamment un succès à Toulon et une victoire épique à Brive.

Mais ensuite, la saison du Racing 92 a été une longue rampe de montagnes russes, avec des performances spectaculaires contre La Rochelle à domicile, mais aussi des défaites largement évitables, comme à Perpignan ou Clermont en fin de saison. Classés à la cinquième position à l'issue de la saison, les Racingmen ont tout de même eu les crocs nécessaires pour aller priver le Stade français d'une demi-finale à Saint-Sébastien.

Laurent Travers a connu sa dernière saison sur le banc du Top 14. Icon Sport - Icon Sport

La der' de Travers s'arrête en demie

Cette saison fut également la dernière de Laurent Travers en tant que manager du Racing 92. En poste depuis 2013, l'ancien entraîneur de Castres a toujours qualifié son équipe en phase finale du championnat de France. En 2016, le club des Hauts-de-Seine a enfin retrouvé le bonheur d'un titre en soulevant le bouclier de Brennus après une finale mythique à Barcelone.

Mais cette finale fut la seule disputée par le Racing depuis sa remontée dans l'Élite en 2009. Souvent placé, presque jamais gagnant, le Racing de Laurent Travers a tout de même fait preuve d'une régularité et d'une constance inégalée depuis quatorze ans en phase finale. Il est clair que l'ancien joueur de Brive ne méritait pas de sortir après une claque reçue par le Stade toulousain en demi-finale...

Wenceslas Lauret a été l'un des tauliers du pack Racingman. Icon Sport - Icon Sport

Le joueur : Lauret, à la pointe du combat

Alors que le pack du Racing 92 a souvent été mis en difficulté cette saison, Wenceslas Lauret a été le soldat le plus en vue des Franciliens. Le troisième ligne casqué a disputé vingt-quatre matchs (dont dix-huit en tant que titulaire) et s'est à nouveau imposé comme un cadre du paquet d'avants francilien.

Auteur de cinq essais cette saison, Wenceslas Lauret a également su mettre à la conclusion des grandes envolées du Racing. Prolongé en tant que joker Coupe du monde la saison prochaine, l'ancien flanker biarrot sera d'une aide précieuse pour lancer un exercice 2023-2024 synonyme de révolution dans les Hauts-de-Seine.

Le champion du monde sud-africain Siya Kolisi sera un ajout de poids dans le pack du Racing. SUSA / Icon Sport - SUSA / Icon Sport

Saison 2023-2024 : Lancaster et Kolisi en phares du nouveau projet

Pour retrouver le goût du Brennus, le Racing s'est lancé dans un recrutement XXL. Stuart Lancaster, ancien sélectionneur de l'Angleterre et manager du Leinster, prendra la suite de Laurent Travers alors que Siya Kolisi et Josua Tuisova arriveront dans les Hauts-de-Seine comme des avions. Le capitaine des Springboks apportera notamment sa densité et sa rudesse au combat alors que le Fidjien devrait électriser les défenses adverses.

À l'ouverture, Tristan Tedder tournera la page de Finn Russell et devra changer de dimension pour s'imposer avec le Racing 92. Révélation de Pro D2, Thomas Laclayat sera attendu à droite de la mêlée francilienne. Absents de la finale du Top 14 depuis 2016, les Franciliens entameront la première page de leur nouvelle histoire...