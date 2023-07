Pour la prochaine Coupe du monde (du 8 septembre au 28 octobre), les Tonga sont la septième nation à dévoiler leur maillot officiel. Couleurs traditionnelles, motifs aborigènes et inscription en tongien, voici les détails de la tunique de la sélection tongienne.

La sélection tongienne a fait le choix de la tradition et de l'héritage pour le Mondial. Pour disputer cette compétition à plus de 17 000 km de chez eux, les Tongiens arboreront un maillot rouge et blanc, des couleurs traditionnelles de leur royaume. Une tunique décorée de nombreux symboles et motifs aborigènes. Des ornements qui reprennent le savoir-faire tongien et son art traditionnel.

Un deuxième maillot blanc

Pour l'instant, la sélection n'a dévoilé que le maillot domicile. Il est fort possible que le maillot visiteur respecte les nouvelles réglementations imposées par Worl Rugby. Pour rendre le jeu plus inclusif pour les personnes malvoyantes, l'instance mondiale du rugby a demandé aux nations qui portent généralement des couleurs s'approchant du bleu et du rouge, d'arborer un maillot alternatif lors des rencontres face à des équipes qui ont un maillot de couleur similaire. Le deuxième maillot des Tonga devrait donc être majoritairement blanc, avec le numéro et les autres éléments en rouge.