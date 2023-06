Zach Mercer n'est pas présent dans la liste de 41 joueurs dévoilée par le sélectionneur de l'Angleterre Steve Borthwick. Tom Willis, présent avec son frère Jack, lui est préféré. Quant à Luke Cowan-Dickie, il ne participera pas au Mondial.

Le sélectionneur de l'Angleterre Steve Borthwick a nommé un groupe de 41 joueurs ce vendredi pour la préparation à la Coupe du monde. Les finalistes du Premiership font leur apparition. Les frères Willis, évoluant à Bordeaux-Bègles et Toulouse, sont bien là. Mais le Montpelliérain Zach Mercer ne fait ni partie du groupe élargi, ni des blessés en rééducation. L'autre absence marquante est celle d'Alex Mitchell, demi de mêlée de Northampton.

Cinq joueurs en rééducation sont toujours considérés comme partie intégrante du groupe et candidats pour la liste de 33 annoncée en août : Ollie Chessum, Ollie Lawrence, Mako Vunipola, Billy Vunipola et Jack Walker. Quant à Luke Cowan-Dickie, Steve Borthwick a officialisé son forfait : "Malgré tout le travail qu'il a pu réaliser, son épaule n'est pas suffisamment remise pour lui. Il ne pourra pas être considéré pour la sélection à la Coupe du monde. On lui souhaite un bon rétablissement et de revenir sur les terrains le plus tôt possible."

Le groupe anglais se retrouvera ce dimanche 2 juillet au premier camp d'entraînement officiel au Lensbury, à Teddington en banlieue de Londres.

Le groupe

Les avants : Jamie Blamire (Newcastle, 6 sélections), Dan Cole (Leicester, 100), Tom Curry (Sale, 45), Theo Dan (Saracens), Alex Dombrandt (Harlequins, 14), Ben Earl (Saracens, 15), Ellis Genge (Bristol, 48), Jamie George (Saracens, 77), Jonny Hill (Sale, 19), Maro Itoje (Saracens, 67), Courtney Lawes (Northampton, 97), Lewis Ludlam (Northampton, 19), Joe Marler (Harlequins, 79), George Martin (Leicester, 1 cap), Tom Pearson (London Irish), Val Rapava-Ruskin (Gloucester), David Ribbans (Northampton, 5), Bevan Rodd (Sale, 2), Kyle Sinckler (Bristol, 61), Will Stuart (Bath, 25), Sam Underhill (Bath, 29), Jack Willis (Toulouse, 10), Tom Willis (Bordeaux Bègles).

England men’s head coach Steve Borthwick has named 41 players in his official training squad for Rugby World Cup 2023#RWC2023 — England Rugby (@EnglandRugby) June 30, 2023

Les trois-quarts : Henry Arundell (London Irish, 7), Danny Care (Harlequins, 87), Joe Cokanasiga (Bath, 14), Elliot Daly (Saracens, 57), Owen Farrell (Saracens, 106), George Ford (Sale, 81), Max Malins (Saracens, 18), Joe Marchant (Harlequins, 15), Jonny May (Gloucester, 72), Cadan Murley (Harlequins), Guy Porter (Leicester, 4), Henry Slade (Exeter, 56), Marcus Smith (Harlequins, 21), Freddie Steward (Leicester, 22), Manu Tuilagi (Sale, 51), Jack van Poortvliet (Leicester, 12), Anthony Watson (Leicester, 55), Ben Youngs (Leicester, 122).