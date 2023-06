Le Racing 92 a officialisé ce mercredi la prolongation des contrats de sept joueurs. Parmi eux, la signature de Wenceslas Lauret en tant que joker Coupe du monde et un premier contrat professionnel pour Thomas Moukouro.

Wenceslas Lauret prolonge le plaisir du côté du Racing 92. Le flanker international de 34 ans a prolongé son contrat dans les Hauts-de-Seine. Il portera le maillot racingman au moins jusqu'en novembre 2023 puisqu'il sera joker Coupe du monde dans les rangs franciliens.

Lauret fait partie des sept joueurs qui ont étendu leur contrat récemment avec les Ciel et Blanc. Parmi eux, on rerouve notamment le deuxième ligne Boris Palu (2025) et les centres Olivier Klemenczak (2024) et Francis Saili (2024). Les quatre derniers joueurs sont Donovan Taofifenua (2025), Christian Wade (2024) et Thomas Moukoro (2025). Ce dernier a signé son premier contrat professionnel avec le Racing 92.

Un recutement XXL

L'effectif ciel et blanc aura un effectif quatre étoiles la saison prochaine. Même si certains ne débatqueront qu'après le Mondial, le recrutement du Racing 92 a de quoi en faire jalouser plus d'un.

Josua Tuisova, Siya Kolisi, Thomas Laclayat ou encore Tristan Tedder vont tous débarquer à Nanterre à l'intersaison. Demi-finalistes cette saison, les Racingmen seront de gros prétendants au titre lors de la prochaine saison.