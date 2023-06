Avant de se retrouver pour le premier stage de préparation de la Coupe du monde (du 8 septembre au 28 octobre) à Monaco, le 2 juillet prochain, les Bleus profitent de leurs derniers jours de repos bien mérités. Un plaisir de plus courte durée pour les finalistes...

Entre les Toulonnais et les Montpelliérains pour qui la saison s'est terminée le 28 mai dernier (il y a un mois déjà !), les Parisiens et Lyonnais parvenus jusqu'aux barrages, les Racingmen et Bordelais en demies et les Toulousains et Rochelais qui n'ont fini que la semaine dernière, autant dire que les corps et les esprits ne seront pas les mêmes pour tous à Monaco.

Pourtant, après la dure saison écoulée et la préparation pour la Coupe du monde en vue, il fallait ruser pour organiser les vacances les plus reposantes possibles avec le temps mis à disposition. Une chose bien comprise par Matthieu Jallibert et ses coéquipiers qui se sont offerts un séjour collectif à Lisbonne au lendemain de leur défaite en demi-finale face à La Rochelle. Le Parisien Sekou Macalou a choisi une virée en famille à New York, tandis que le demi de mêlée du LOU Baptique Couilloud s'est évadé à Bali. De façon plus sobre, le deuxième ligne Bastien Chalureau a lui préféré profité de la côte basque avant de rejoindre la principauté.

Week-end en Espagne et la tradition chez "Ginette"

Pour les finalistes, c'est l'Espagne qui a été privilégiée, où de nombreux Rochelais ont pu être aperçus. Pour les Toulousains, hors de question de déroger à la tradition ! Comme il est de coutume après chaque titre, les Stadistes se sont réunis pour quelques jours au club de plage "Ginette", au Barcarès. Après quoi, les joueurs sont partis profiter d'une semaine en famille au calme... ou non ! Le capitaine des Bleus Antoine Dupont a pu être aperçu présent pour la Fashion Week de Paris, tout juste après les festivités toulousaines.

Le tout est que chacun a repris des forces avant d'entamer la rude et importante préparation pour le Mondial à la maison. Les 42 joueurs retenus par Fabien Galthié se retrouvent pour un premier stage à Monaco à partir du dimanche 2 juillet prochain. la liste définitive des 33 sera annoncée le 21 août.