Yannick Jauzion s'est prêté au jeu de l'interview express lors de la 70ème cérémonie des Oscars Midol. Et pour lui, Florian Fritz est le joueur le plus sous-coté.

Invité à la 70ème cérémonie des Oscars Midi Olympique, ce vendredi 23 juin, Yannick Jauzion a replongé dans ses souvenirs de joueur. Centre du Stade toulousain entre 2002 et 2013, le Castrais de naissance a disputé 300 matchs en rouge et noir. Triple vainqueur du championnat de France et de la Coupe d'Europe, Yannick Jauzion a cotoyé nombre de centres reconnus.

Pour lui, Florian Fritz est le joueur le plus sous coté avec lequel il a joué. Toulousain entre 2004 et 2018, l'ancien berjallien a longtemps été associé à Yannick Jauzion. Ce dernier estime d'ailleurs que Fritz aurait mérité quelques sélections de plus.