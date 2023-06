Matchs spectaculaires, voire historiques : retour sur la saison d'Antoine Dupont

La saison 2022-2023 d’Antoine Dupont aura été marquée par des matchs spectaculaires, voire historiques, et par quelques jours un peu moins heureux. Retour sur les moments forts des neuf derniers mois du capitaine de l’équipe de France.

France-Afrique du Sud (30-26), le 12 novembre

Ça arrive même aux meilleurs. Le 12 novembre 2022, le Stade Vélodrome aura été le théâtre de la première exclusion en carrière d’Antoine Dupont. À la 48e minute, le capitaine des Bleus a percuté, sans le voir ni le vouloir, Cheslin Kolbe dans les airs. Réduits à 14, comme les Boks, ses partenaires se resserreront pour aller chercher un succès mémorable au bout d’un bras de fer dantesque. Sur la grosse mi-temps disputée, Antoine Dupont avait été à son avantage malgré la pression sud-africaine, avec des jeux au pied précis et un renversement décisif sur l’essai de Cyril Baille.

Angleterre-France (10-53), le 11 mars

Antoine Dupont restera dans l’histoire, entre tant d’autres choses, pour avoir été le capitaine du XV de France lors de la plus large victoire tricolore à Twickenham. Le demi de mêlée a apporté un écot notable à la démonstration française : après une entame quelque peu brouillonne, il a régalé avec un 50:22 d’anthologie à l’origine d’un essai et une relance magnifique depuis ses 22 mètres, avec petit par-dessus pour lui-même en prime. Deux séquences mémorables d’une prestation pleine de maîtrise et de vista.

Antoine Dupont Oscar Monde Midi Olympique. Midi Olympique.

Leinster-Toulouse (41-22), le 29 avril

La demi-finale de Champions Cup a été doublement frustrante pour Antoine Dupont. Car le demi de mêlée et ses partenaires ont encore craqué sur la pelouse du Leinster, comme un an plus tôt au même stade de la compétition et comme en février, avec le XV de France, face à l’Irlande. Mais aussi car le demi de mêlée a été contraint de basculer à l’ouverture dès la 14e minute après la sortie sur blessure de Pierre-Louis Barassi, coup dur qui a amené le staff à revoir la composition de toutes ses lignes arrière. Dans ce contexte et face à un adversaire maître de son sujet, Antoine Dupont n’a rien pu faire.

Toulouse-Bordeaux-Bègles (31-17), le 7 mai

Et à la 73e minute, tout le Stadium s’est levé pour acclamer le héros du soir. Face à l’UBB, Antoine Dupont a réalisé une partie de très haut niveau en étant décisif sur trois des quatre essais rouge et noir. Et avec la manière : il y eut cette première percée sur laquelle il déborda six défenseurs pour offrir un essai à Alexandre Roumat, un départ rusé petit côté pour lancer Jack Willis et, enfin, une course folle sur quarante mètres, après une combinaison parfaitement jouée avec Peato Mauvaka. Ce soir-là, le capitaine des Bleus était tout simplement "inarrêtable".

Toulouse-La Rochelle (29-26), le 17 juin

Le miracle n’est pas venu directement par lui mais il en a été un complice avisé. Le petit pas de décalage et la passe millimétrée d’Antoine Dupont ont contribué à placer Romain Ntamack sur la voie de l’essai libérateur, à la 78e minute d’une finale de Top 14 qui semblait promise à La Rochelle. Jusqu’alors, le demi de mêlée avait été précieux par son jeu d’occupation, ses sorties de camp ayant permis aux Toulousains de s’octroyer des sursis, alors que Romain Ntamack et Thomas Ramos étaient moins précis qu’à l’accoutumée.