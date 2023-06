Ce samedi 24 juin, la Coupe du monde des moins de 20 ans revient après 4 ans d'absence à cause de la pandémie mondiale. Les Bleuets, champions en titre, affrontent le Japon à 14h00. Pour cette compétition, le staff français a choisi de désigner Lenni Nouchi capitaine. Ce dernier s'est présenté en conférence de presse jeudi matin.

Comment vous préparez-vous à endosser ce rôle de capitaine de l'équipe de France ?

Ça va être la première fois que je vais être capitaine, c'est un véritable honneur. Je sais que je vais avoir l'appui de quelques joueurs qui parlent très bien anglais aussi pour échanger avec l'arbitre. Je n'ai pas de soucis à me faire là-dessus. Aujourd'hui, on est plusieurs joueurs à être des leaders, capitaines. C'est un honneur de pouvoir se partager la tâche.

Comment se passe la vie du groupe avant la compétition ?

Depuis le Tournoi, on attend qu'une chose, c'est de se retrouver pour cette compétition. On s'entend très bien dans le groupe, voire des fois un peu trop. On était très heureux de se retrouver. Les derniers entraînements hier et avant-hier nous ont réellement fait basculer dans la compétition. Maintenant, ça va être à nous de continuer dans cette dynamique et montrer que l'on n’est pas venu pour rien.

À quel point vos dix feuilles de match cette saison avec Montpellier vous ont-elles permis de progresser ?

Personnellement, jouer avec les pros ça m'a beaucoup servi. Le tournoi des 6 Nations m'a, lui aussi, fait basculer du bon côté. J'ai joué avec des personnes qui ont beaucoup d'expérience, ça m'a aussi fait gagner de la confiance et j'ai évolué beaucoup plus rapidement que prévu.

À Montpellier, Louis Carbonel et Arthur Vincent ont-ils évoqué cette Coupe du monde ?

Forcément, plus la compétition approchait, plus ils m'en parlaient. Ils m'ont dit que c'était une expérience inoubliable, qu'ils ont eu la chance de gagner. Ça nous donne aussi l'envie d'écrire notre propre histoire avec les Bleuets.

Comment vous sentez-vous physiquement ?

Je me sens très bien, j'ai pu enchaîner les matchs et en jouer plein avec les professionnels de Montpellier. J'ai pris beaucoup de confiance pour l'instant et j'espère continuer sur cette lancée.