Lors de son interview exclusive accordée à Midi Olympique, le manager du Stade toulousain Ugo Mola a confié se préparer à vivre une saison complète sans son demi de mêlée star Antoine Dupont. La raison de cela est la participation du joueur à la Coupe du monde 2023 et son désir de faire les Jeux olympiques en 2024.

Ce n'est plus un secret pour personne, Antoine Dupont aimerait participer aux Jeux olympiques de Paris à l'été 2024. Le demi de mêlée de l'équipe de France, qui s'apprête à faire la Coupe du monde à XV, basculerait alors dans le rugby à VII pour un temps, afin de porter haut les couleurs bleues. Dans un entretien exclusif accordé à Midi Olympique, le manager du Stade toulousain Ugo Mola a confirmé les envies de JO de son joueur. "Je comprends qu’Antoine, à 26 ans et après trois titres de champion de France, un de champion d’Europe, un grand chelem et j’espère une grande Coupe du monde, ait envie de faire les JO en France", a concédé celui qui vient d'être sacré champion de France, après sa victoire en finale face à La Rochelle.

Mola : "Il faudra penser, à un moment, à ce qu’il récupère"

Le problème, c'est qu'une éventuelle participation de Dupont aux Jeux, entraînerait une énorme organisation pour le joueur, mais aussi pour son club. Parce que pour disputer une pareille compétition, le demi de mêlée aura besoin d'un certain temps de préparation avec l'équipe de France à VII. Si nous ajoutons à cela la Coupe du monde qui pourrait éloigner le joueur de Toulouse pendant plus de deux mois ou encore le Tournoi des 6 Nations, Dupont pourrait faire une saison presque blanche avec les Rouge et Noir.

Mola poursuivait : "On va s’organiser. Mais il faudra penser, à un moment, à ce qu’il récupère et qu’il se régénère. Sur le plan physique, c’est singulier le VII. C’est un autre sport. Avec Antoine, Christophe Reigt et Jérôme Daret, on a discuté ensemble. La Fédération semble ouverte, la Ligue et notre président aussi. Tous les voyants sont au vert. Mais il y a d’autres détails à régler qui ne sont pas neutres puisqu’une grosse partie des rémunérations des joueurs sont assurées par les clubs. De notre côté, on s’apprête à vivre une demi-saison ou une saison pleine à faire sans lui." Si elle est confirmée, la participation d'Antoine Dupont aux Jeux olympiques ne sera pas sans conséquences...