En raison des travaux du stade Marcel-Deflandre, La Rochelle devra délocaliser une rencontre. Angers sera la terre d'accueil.

Le Stade rochelais s'exile. Non pas que le club se lance dans une tournée dans tout le grand ouest pour promouvoir la deuxième Champions Cup consécutive. Il se trouve que son antre habituel de Marcel-Deflandre sera en travaux cet été et ne sera pas prêt pour la deuxième journée de championnat, le week-end des 26 et 27 août 2023. Alors, les Rochelais ont dû trouver un terrain. Cela sera le stade Raymond-Kopa d'Angers. Si des clubs comme Perpignan, Toulon ou Toulouse sont habitués à établir domicile dans une autre enceinte, cela sera la première fois dans l'histoire des Maritimes qu'ils ne joueront pas "à domicile".

\ud83c\udd99 La deuxième journée du Top 14 se déroulera à Angers !



Alors que le Stade Marcel Deflandre est en travaux tout l'été, les ?&\u26ab\ufe0f fouleront la pelouse du Stade Raymond Kopa, à l'occasion de la deuxième journée du Top 14, fin août ! \ud83d\udcc5#Top14 | #FievreSRhttps://t.co/MBmZyNbpzY — Stade Rochelais (@staderochelais) June 22, 2023

Pas de supplément pour les abonnés

Cette rencontre permet de rappeler le partenariat avec le club de La Rochelle et celui d'Angers, le Sco rugby. Pour cette rencontre, le club prévoit une solution de transport gratuite aux abonnés (qui n'auront pas à payer un supplément), pour faire la route entre La Rochelle et Angers (un peu plus de 2 heures de route environ). Les Maritimes réaliseront-ils l'exploit de faire un guichet fermé aussi dans leur antre de substitution ? Cette saison, dans leur stade, les propriétaires des lieux, les footballeurs du Sco n'ont gagné que trois rencontres de championnats, sur les 19 disputées. Attention à ce que cela ne porte pas malheur aux Rochelais...